Tânăra ar fi recurs la un gest suicidal

Miercuri, 26 august 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal în timp ce se afla la un imobil din comuna Mușătești, a transmis IPJ Argeș printr-un comunicat.

Aceasta ar fi fost găsită de proprietara casei în care stătea în gazdă, de câteva zile. Proprietara locuinței este cea care ar fi sunat la 112, relatează publicația locală Pitești 24. În acest caz ar fi vorba despre fiica unui fost politician celebru în anii ’90.

Ce a transmis IPJ Argeș

„În cursul zilei de astăzi, 26 august a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal, în timp ce se afla la un imobil din comuna Muşăteşti. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Domneşti, constatând că cele sesizate se confirmă. Din păcate, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul persoanei în cauză, tânără de 22 de ani, din Bucureşti.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în care se desfăşoară cercetări de către poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Curtea de Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.

Pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a avut loc”, a transmis IPJ Argeş.

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