În opinia lui Vlad Ionescu, consilier de stat în Departamentul pentru Politică Externă al Președinției Române, Statele Unite ar putea încerca să mențină războiul în limite controlabile și să favorizeze o soluționare pe cale diplomatică.

„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că iată, este că iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat”, a declarat Vlad Ionescu într-un interviu acordat pentru TVR Info.

„Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa. Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global.

Deci e posibil ca dialogul acesta americano – rus să caute să mențină, să fie un efort al părții americane să mențină acest conflict în totuși niște repere controlabile și să îl orienteze către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”, a afirmat consilierul prezidențal.

TVR Info menționează că va difuza interviul integral vineri, de la ora 11:30, și duminică, de la ora 23:00, în cadrul emisiunii Lumea diplomatică, realizată de Vlad Ungar.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o vizită neașteptată la Moscova și învăluită în mister deocamdată. Cel puțin trei ipoteze sunt avansate în legătură cu motivele deplasării directorului CIA în capitala Rusiei.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a confirmat miercuri vizita directorului CIA și a susținut că acesta nu s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin, așa cum sugerau marți surse jurnalistice din presa de stat din Rusia.

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