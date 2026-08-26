Cei trei au încercat să pătrundă în magazinul de bijuterii în dimineața zilei de 17 iulie

Poliția Metropolitană i-a prins în flagrant pe Laurențiu Nițisoara (38 de ani), Ioan Asafeti (39 de ani) și Sergiu Plastin (42 de ani) în timp ce încercau să pătrundă într-un magazin de bijuterii de pe Mitcham Road, Tooting, în dimineața zilei de 17 iulie, relatează publicația britanică The Independent.

Nițisoara a fost reținut imediat pe o alee din apropiere, în timp ce Asafeti a fost găsit ascuns pe acoperișul unei clădiri. O percheziție la un salon de masaj din apropiere a scos la iveală planul grupului: săparea unui tunel printr-un perete pentru a ajunge în magazinul de bijuterii vecin. Polițiștii au descoperit și saci cu unelte și echipamente necesare pentru spargere.

Ulterior, anchetatorii au identificat o mașină asociată grupului și, folosind date de localizare prin telefonul mobil, l-au găsit pe Plastin la Aeroportul Stansted. Acesta încerca să fugă în Irlanda când a fost arestat.

Legătura celor trei români cu alte jafuri

Cei trei au recunoscut acuzațiile de conspirație pentru comiterea de spargeri și distrugeri materiale în fața instanței de la Kingston Crown Court pe 23 august. Sentința urmează să fie pronunțată pe 23 octombrie.

Conform anchetei conduse de Flying Squad din cadrul Poliției Metropolitane, gruparea ar fi responsabilă pentru mai multe furturi comise între mai și iulie, vizând în principal magazine de bijuterii. Valoarea totală a pagubelor este estimată la peste 700.000 de lire sterline.

Metode sofisticate pentru evitarea alarmelor

Poliția a declarat că hoții foloseau tehnici de săpare a unor tuneluri pentru a intra în magazine pe timpul nopții, ocolind astfel sistemele de securitate.

În sprijinul acestor acuzații, anchetatorii au obținut imagini de pe camerele de supraveghere în care membrii grupării sunt surprinși achiziționând unelte și alte echipamente utilizate în comiterea infracțiunilor.

„Acești trei bărbați și-au săpat propria groapă după ce ofițerii de urgență i-au prins în flagrant”, a declarat detectivul-șef Dan Mitchell.

„Arestările lor nu doar că au oprit acest jaf, ci fac parte dintr-o investigație mai amplă a Flying Squad, care a identificat o grupare infracțională organizată responsabilă pentru o serie de spargeri în magazine de bijuterii din Londra, cu un prejudiciu de peste 700.000 de lire sterline”.

„Mesajul nostru pentru astfel de infractori este clar: dacă vizați afacerile din Londra, vă vom prinde și vă vom aduce în fața instanței”, a adăugat Mitchell.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE