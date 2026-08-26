După ce Denise Rifai a fost înlocuită de la „Furnicuțele”, Antena 1 a pregătit mai multe surprize pentru fanii emisiunii, începând cu toamna acestui an. Mai exact, într-un promo care a fost postat pe rețelele de socializare, dar care se vede și pe micile ecrane, se lasă de înțeles că urmează ca în show să apară și o vedetă feminină.

„Scamă, Blană, Cătălin, Oase și Ciucă sunt pregătiți de noul sezon, din 7 septembrie 2026, de la ora 17.00. Dar Furnicuțele au nevoie de o promisiune clară: că le vine și o colegă! Oare le va fi îndeplinită?”, este mesajul postat de Antena 1 pe Instagram.

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Iar în clipul video are loc un dialog între cele două Furnicuțe și Cătălin Măruță.

„Băi, noi avem o problemă mare”, spune una dintre Furnicuțe, în timp ce a doua Furnicuță îi răspunde: „Ce, mă? Că l-a adus pe băiatul ăsta? (n.r. – Cătălin Măruță) Nu e, mă, așa mare problemă! Problemă e că i-a păstrat pe ăia doi (n.r. – Radu Ciucă și Oase)”.

Dialogul dintre Scamă și Blană continuă, iar în discuție intră și Cătălin Măruță. „Problema e că suntem doar cârnați aici, suntem doar bărbați, ai înțeles?”, spune una dintre Furnicuțe.

„Cătălin, te rog eu frumos, adu-ne și nouă o colegă, mă. Ne aduci?”, îl roagă apoi o Furnicuță pe noul prezentator al emisiunii de la Antena 1.

„O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”, i-a răspuns Cătălin Măruță. Moment în care intervine din nou cealaltă Furnicuță: „Da, deșteaptă îi trebuie lui”!

Recent, după ce a ajuns la Antena 1, Cătălin Măruță a postat în mediul online două mesaje pentru fani, prin care îi anunța că se întoarce pe micile ecrane.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: «Când te întorci la TV?». Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: «Furnicuțele», la Antena 1. După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la «Furnicuțele», la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a fost primul mesaj postat de Cătălin Măruță pe rețelele de socializare, în feed.

Iar pe Instagram, la story, le-a mulțumit tuturor celor care l-au felicitat că s-a întors în televiziune.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis astăzi. După atâția ani în care mi-ați fost aproape, faptul că vă bucurați alături de mine pentru acest nou început înseamnă enorm. Intru în această poveste cu entuziasm și cu dorința de a vă aduce bucurie, zâmbete și seri frumoase. Sunt recunoscător pentru fiecare gând bun și pentru bucuria cu care ați primit vestea. Înseamnă enorm pentru mine să vă simt aproape la acest nou început. Vă mulțumesc. Ne vedem în curând la «Furnicuțele»”, a scris Cătălin Măruță pe instastory.

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