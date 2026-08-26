Misterul care planează asupra vizitei lui Ratcliffe la Moscova dă naștere multor speculații. În timp ce Kremlinul susține că directorul CIA a discutat doar cu oficiali din serviciile de securitate din Rusia, președintele american Donald Trump sugerează că acesta ar fi transmis și un mesaj legat de Ucraina.

„Nu a avut loc nicio întâlnire între Ratcliffe și Putin”, a ținut să puncteze purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Cu toate acestea, a adăugat el, liderul rus a fost informat despre discuțiile purtate între directorul CIA și oficiali din spionajul rusesc.

SUA dețin informații că Rusia vrea să provoace NATO

John Ratcliffe s-a dus în capitala Rusiei într-un moment tensionat, marcat de escaladarea atacurilor aeriene între Rusia și Ucraina. Euronews menționează că precauțiile luate în jurul vizitei și contextul politic sensibil nu fac decât să alimenteze speculațiile că directorul CIA ar fi transmis un mesaj important, dincolo de canalele diplomatice obișnuite.

Una dintre ipoteze este că directorul CIA ar fi avertizat Rusia în privința noii mobilizări pe care intenționează să o facă nu doar pentru a continua războiul din Ucraina, ci și pentru a provoca NATO.

Activitățile suspecte desfășurate în ultimele luni de Rusia în teritoriile Alianței, printre care actele de sabotaj și incursiunile cu drone, au amplificat temerile că ar putea trece de la operațiunile din zonă gri specifice războiului hibrid la o provocare directă împotriva NATO.

O paralelă cu 2021

Vizita lui Ratcliffe amintește de călătoria efectuată în noiembrie 2021 de către directorul CIA de la acea vreme, William Burns. Putin își masa atunci trupele la granița cu Ucraina, dar susținea că nu avea planuri ofensive. Statele Unite știau planurile Rusiei și l-au avertizat pe Putin în privința unui eventual război la scară largă. În cele din urmă, Putin a ordonat o așa-zisă „operațiune militară specială” în data de 24 februarie 2022.

La rândul lui, John Ratcliffe, considerat unul dintre cei mai fermi susținători ai ajutorului SUA pentru Ucraina, inclusiv al sprijinului informațional, a ajuns la Moscova într-un moment delicat, atât pentru Kiev, cât și pentru Kremlin.

Ucraina, NATO sau Iran?

Un alt posibil motiv al vizitei ar putea fi tensiunile crescânde dintre Washington și Moscova legate de Iran. Rusia a fost acuzată că oferă Teheranului informații despre activele militare americane, în timp ce SUA au intensificat presiunile economice asupra Iranului.

Peskov a descris contactele dintre serviciile de informații ale celor două țări ca fiind „pozitive”, dar a subliniat că este prea devreme pentru a evalua dacă acestea pot îmbunătăți relațiile.

Conform surselor citate de Euronews, vizita lui Ratcliffe a fost atât de sensibilă încât a rămas neanunțată, iar importanța sa a justificat prezența personală a directorului CIA în Rusia, chiar dacă doar pentru câteva ore. De asemenea, SUA au cerut Ucrainei să nu atace Moscova și Sankt Petersburgul pe durata vizitei, o solicitare care subliniază tensiunea din jurul acestei deplasări.