Întreruperea energiei electrice a început marţi, către ora locală 15:16 (20:16, ora României), potrivit Serviciului Naţional chilian de Prevenirea Catastrofelor (Senapred), și a dus la evacuarea metroului din Santiago.

Chile Update: More than 19million people are without power.

That is 98% of the country.

The cause of the blackout is not known yet.

Metro stopped working in Santiago. #SinLuz #Chile #Blackout

