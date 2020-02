De Andreea Archip,

A intervenit Remus Robu, un avocat român din Londra, care preia cazurile compatrioților săi aflați în dificultate în urma unor accidente de muncă. Cinci ani au durat ”ostilitățile”, care s-au încheiat cu 2 milioane de lire despăgubiri pentru muncitorul român.

Avocatul Robu e în Marea Britanie din 1995 și a lucrat întâi într-un restaurant, apoi pe un șantier. Apoi a decis să devină avocat și a început facultatea. În paralel a lucrat ca translator la o firmă de avocatură, apoi și-a făcut stagiatura. Din 2015 este avocat și apără drepturile muncitorilor români care nu de puține ori dau față cu o politică discriminatorie a angajatorilor față de mncitorii din Est.

Remus Robu

Intervenție fără echipa de revizie

Era o zi obișnuită la muncă pentru Bogdan. Fabrica de ansambluri metalice bâzâia ca în orice zi. Apoi s-a oprit una din macarale. Și asta era ceva obișnuit. Și la fel de normal a fost pentru Bogdan să se cațere, așa cum a fost învățat de șefi, pe un stâlp unde erau întrerupătoarele, să le reseteze și să continue să muncească.

Dacă ar fi fost să fie respectate normele, ar fi trebuit să cheme echipa de revizie, dar asta însemna timp pierdut și bani pierduți pentru patronul britanic. Cât lucra pe stâlp, fără să știe că el era sus, un coleg a pornit o altă macara care i-a tăiat piciorul.

S-a dezmeticit la spital. Dar tot nu-i venea să creadă că nu mai are un picior, refuza să înțeleagă. Avea doar 25 de ani și venise într-o țară străină să-și facă un rost.

La momentul respectiv nici nu realiza ce s-a întâmplat cu el, pur și simplu trăia cu speranța că îi va crește piciorul la loc. avocat Remus Robu:

Îmi aduc aminte când am mers să-l văd, am început să-i explic ce se întâmplă legal cu procesul, ce trebuie să facă, peste ce trebuie să ne uităm. Și acum când mă gândesc la momentul ăla îmi aduce fiori. Eu tot spuneam de proces și el mi-a zis: Remus, mie mi-e dor de o ciorbă cu mărar mult făcută de mama, la țară. Și ăsta e un semnal de alarmă pe care ți-l dă cineva pe care îl vezi pe patul de spital fără un picior și îți spune: voi aveți grijile voastre avocățești, dar pentru mine acum cel mai important lucru este ciorba făcută de mama”, povestește Remus Robu, cel care i-a devenit avocat și prieten de atunci.

Cinci ani de muncă de mediere ca firma să-și recunoască vina

Bogdan este dintr-un sat din Neamț. Nu vrea să se știe exact de unde și nici numele real. Bogdan este un nume fictiv. Încă nu vrea să se afle despre faptul că s-a trezit milionar în lire sterline și mai important, nici că are un handicap. Cu proteza pe care o are acum, aproape că nici nu-ți dai seama că are ceva la picior.

Bogdan după accident

Remus Robu, avocatul lui, a luptat cinci ani cu o firmă care nu voia practic să își recunoască vreo vină. Și care nici nu avea asigurare, care în Marea Britanie e obligatorie.

„Din 2015 până acum o săptămână am negociat. A fost o perioadă lungă pentru că a trebuit să ținem toate dovezile medicale, noi a trebuit să expunem pas cu pas toate problemele pe care le-a atras acest accident. Mă refer aici și la problemele emoționale, fiindcă prietena lui de atunci l-a părăsit. Dar asta e doar o parte. A fost și în interesul lor să tărăgăneze pe cât posibil, probabil în mintea lor a fost că o să plece înapoi în România”, povestește avocatul român.

Cazul nu a mai ajuns în instanță, suma a fost obținută prin mediere. În ziua înțelegerii, au stat la aceeași masă de la 10 dimineața la 7 seara, discutând. A făcut diferența și o probă video pe care românii au adus-o. „Am avut niște dovezi video și am arătat că după acest accident s-a continuat același sistem de muncă. Am avut pe cineva din interior care a filmat cum cobora pe același stâlp.”, spune Remus Robu.

Șantierele Marii Britanii, pline de români

În prezent, avocatul lucrează la alte șapte cazuri de accidente de muncă grave suferite de români în Marea Britanie.

„Nu-i las! Am purtat bocancii de constructor, știu ce înseamnă viața pe șantier și nu vreau să-i las să fie bătaia lor de joc… Și-așa știu că au viață grea la locul de muncă, mai și suferă accidentele astea foarte grave. De ce să-i las? Toată lumea e protejată de aceeași lege, nu există o lege pentru britanici și una pentru români”, spune cu revoltă avocatul român.

