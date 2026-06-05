TIR răsturnat peste o mașină pe Centura Timișoarei

Un accident deosebit de grav a avut loc joi, în jurul orei 15:45, pe Varianta de Ocolire Timișoara (DN-VTM), în urma unei coliziuni în lanț provocate de pătrunderea unui autoturism pe contrasens.

Conform polițiștilor, un șofer în vârstă de 33 de ani, care circula dinspre DN6 către DN59, a ajuns pe sensul opus de mers și s-a izbit frontal de un autotren condus de un bărbat de 40 de ani.

În urma impactului, mastodontul s-a răsturnat peste un al doilea autoturism, care circula regulamentar pe aceeași direcție de deplasare cu prima mașină.

Din nefericire, șoferul celui de-al doilea autoturism lovit, un bărbat în vârstă de 66 de ani, a murit pe loc.

Tânărul de 33 de ani care a pătruns pe contrasens a fost rănit și transportat de urgență la spital.

Dosar penal după accidentul de la Giroc

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

„Un bărbat de 33 de ani a condus un autoturism pe DN – VTM, din direcția DN6 către DN59, iar la un moment dat ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare, intrând în coliziune cu un autotren condus de un bărbat de 40 de ani.

În urma impactului, autotrenul a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 66 de ani, care circula din aceeași direcție cu primul autoturism, respectiv dinspre DN6 către DN59. În urma accidentului rutier, din nefericire, conducătorul celui de-al doilea autoturism, bărbatul de 66 de ani, a decedat. Conducătorul primului autoturism, de 33 de ani, a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții IPj Timiș.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.