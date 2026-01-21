Prefectul a discutat cu muncitorii

De asemenea, compania nu a reușit să plătească nici măcar indemnizația de 75% din salariul de bază pentru cei care se află în șomaj tehnic, din luna septembrie.

Lipsa informațiilor oficiale despre viitorul combinatului și al locurilor de muncă este o sursă majoră de anxietate și frustrare pentru angajați. Incertitudinea este adesea mai greu de suportat decât o veste proastă, dar clară.

Totodată, planul de vânzare accelerată a activelor Liberty, realizat de administratorul concordatar, nu a fost aprobat de creditori, dintre care cei mai mari sunt ANAF și Exim Banca Românească.

Prefectul Andreea Naggar a primit o delegație a protestatarilor la discuții și apoi a coborât în stradă pentru a sta de vorbă și cu ceilalți muncitori.

„Am transmis, încă de săptămâna trecută, adrese către Guvernul României și către Comitetul Interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi SA şi la Liberty Tubular Products Galaţi SA, pentru a sublinia importanța combinatului și pentru a solicita identificarea, cât mai rapid posibil, a soluțiilor viabile și sustenabile care să permită reluarea activității și stabilizarea situației economice și sociale”, a declarat Naggar.

La spital, după trei zile de greva foamei

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, care se afla în greva foamei în faţa Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi, a fost transportat la spital, vineri seară, după ce a început să prezinte simptome de hipotermie.

Peste 3.000 de salariați ai Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi se află în șomaj tehnic, iar salariile acestora nu au fost plătite de luni întregi. „Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galați sunt în șomaj tehnic, cu salarii restante de luni bune. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În același timp, conducerea este anchetată pentru delapidare și evaziune fiscală”, au transmis sindicaliștii Cartel Alfa vineri, 16 ianuarie.

Potrivit acestora, anchetele desfășurate până în prezent au scos la iveală implicarea conducerii combinatului în fapte de delapidare și evaziune fiscală, care ar fi cauzat pierderi de sute de milioane de euro companiei și bugetului public.





