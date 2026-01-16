„Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galați sunt în șomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În același timp, conducerea este anchetată pentru delapidare și evaziune fiscală”, au declarat reprezentanții Cartel Alfa, citați de News.

Sindicaliștii subliniază că problema nu este un incident izolat, ci reflectă „o criză socială care afectează mii de familii”.

Potrivit acestora, anchetele desfășurate până în prezent au scos la iveală implicarea conducerii combinatului în fapte de delapidare și evaziune fiscală, care ar fi cauzat pierderi de sute de milioane de euro companiei și bugetului public.

„În timp ce muncitorii sunt chemați la «răbdare» şi «înţelegere», aflăm despre împrumuturi fictive, achiziții inexistente și bani scoși din combinat”, acuză sindicaliștii Cartel Alfa.

Operațiunea JUPITER, desfășurată pe 7 noiembrie 2025, a inclus percheziții în județele Galați și Ilfov, dar și în București.

Autoritățile investighează un dosar de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.

Combinatul Liberty Galați este unul dintre principalii vizați în această anchetă.

Procurorii au descoperit că persoane din conducerea societății comerciale au utilizat entități afiliate, înregistrate în alte jurisdicții, pentru a delapida fondurile companiei. Aceste entități ar fi fost implicate în circuite evazioniste, folosind documente fictive, precum contracte de achiziție de bunuri sau servicii inexistente și împrumuturi false. Tranzacțiile ar fi inclus operațiuni cu GAZPROM Rusia, fiind utilizate mecanisme complexe pentru comiterea infracțiunilor.

În 25 noiembrie 2025, autoritățile au organizat prima întâlnire de lucru a Comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la S.C. Liberty Galați S.A și S.C. Liberty Tubular Products Galați – S.A., în încercarea de a găsi soluții pentru situația critică a combinatului și a angajaților săi.

Situația de la Galați, spun sindicaliștii, „nu este o excepție, ci un simptom al unui sistem în care abuzurile sunt tolerate”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE