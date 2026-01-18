Angajatul se afla în greva foamei de trei zile

Angajatul combinatului siderurgic a fost preluat de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Galați. Apelul la 112 a fost efectuat de la dispeceratul combinatului, de unul dintre agenții de pază, potrivit publicației Reperul.

Bărbatul a declarat echipajului medical că se afla în greva foamei de trei zile, ca formă de protest pentru că nu și-a primit drepturile salariale.

Persoana a fost transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi pentru investigaţii şi îngrijiri medicale.

Aproximativ 3.000 de salariați sunt în șomaj tehnic

Peste 3.000 de salariați ai Combinatului Siderurgic „Liberty” Galaţi se află în șomaj tehnic, iar salariile acestora nu au fost plătite de luni întregi.

„Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galați sunt în șomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile. Un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit. În același timp, conducerea este anchetată pentru delapidare și evaziune fiscală”, au transmis sindicaliștii Cartel Alfa vineri, 16 ianuarie.

Potrivit acestora, anchetele desfășurate până în prezent au scos la iveală implicarea conducerii combinatului în fapte de delapidare și evaziune fiscală, care ar fi cauzat pierderi de sute de milioane de euro companiei și bugetului public.

„În timp ce muncitorii sunt chemați la «răbdare» şi «înţelegere», aflăm despre împrumuturi fictive, achiziții inexistente și bani scoși din combinat”, mai acuză reprezentanții Cartel Alfa.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE