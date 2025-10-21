Motivul pentru care mulți oameni nu plătesc taxa de drum ar putea fi faptul că nu există bariere: plata se face ulterior.

Șoferii care folosesc conexiunea Blankenburg, lângă Rotterdam, primesc ulterior factura pentru taxa de drum.

Sistemul funcționează pe baza camerelor care înregistrează numerele de înmatriculare. Se trimite o factură, iar șoferul trebuie să facă plata manual.

Amenințări cu penalități și amenzi pentru șoferii din Olanda

Nu toată lumea face însă acest lucru. În cel puțin 200.000 de cazuri, plata nu a fost făcută, scrie Nu.nl, iar acesta este un număr foarte mare.

Serviciul Național de Înmatriculare din Olanda (RDW) trimite o notificare de plată șoferilor care au folosit autostrada A24 între Vlaardingen și Rozenburg, dacă nu plătesc în termen de trei zile.

Până acum, au fost trimise nu mai puțin de 1,9 milioane de astfel de notificări, ceea ce înseamnă un număr uriaș, având în vedere că au fost făcute aproximativ 9 milioane de deplasări.

Dacă nici după notificare nu se face plata, urmează amenda. Șoferii care nu plătesc primesc o sancțiune de 35 de euro, iar până în prezent au fost aplicate 200.000 de astfel de amenzi.

Este clar că noul sistem de taxare necesită o perioadă de adaptare. Se speră că șoferii se vor obișnui rapid, deoarece începând din decembrie se va percepe o taxă suplimentară de 9 euro pentru fiecare notificare de plată.

Recomandări Daniel David, învins de studenți. Boicotul de la Mate-Info din Universitatea Babeș-Bolyai a blocat institutul inventat de rectorul autosuspendat

Taxa electronică de drum, de plată în 3 zile

Cu alte cuvinte, dacă vrei să plătești doar taxa de drum obișnuită, trebuie să o faci în cel mult trei zile.

Există și opțiunea de debitare automată a taxei de drum, o alegere probabil înțeleaptă pentru cei care folosesc frecvent acest drum și nu vor să aibă surprize neplăcute.

Atenție însă: circulă mesaje SMS false privind taxe de drum neplătite, în care este menționat și CJIB (Centrul de Recuperare a Amenzilor). RDW avertizează că e-TOL și CJIB nu trimit niciodată notificări prin SMS, ci doar prin poștă, în format fizic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE