Succesiune de fenomene meteo extreme

În același timp, luna iulie 2025 a fost lovită de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4 grade Celsius la Calafat, respectiv peste 41grade în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării.

Pe lângă căldura arzătoare, în România au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice, reiese din analiza citată de Ministerul Mediului.

„Datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie arată că anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense) care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Ministerului Mediului.

Recorduri termice frecvente

Astfel, conform analizei, 2025 se înscrie între cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor din România, fiind al patrulea cel mai cald an din perioada 1901– prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95 grade Celsius şi o abatere pozitivă de +1,22 grade faţă de media 1991–2020.

„Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinaţie tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei şi ploi violente într-un timp foarte scurt. Acest lucru ne obligă să regândim modul în care gestionăm apa, solul şi infrastructura de protecţie împotriva dezastrelor”, a precizat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Veștile rele nu se opresc însă aici. Pe termen lung, tendinţa este clară: în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu +0,54 grade Celsius faţă de perioada 1981–2010, iar în Bucureşti cu +0,49 grade. Această evoluţie s-a tradus în recorduri termice frecvente la nivel zilnic, lunar, sezonier şi anual.

Totodată, vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel naţional, Dobrogea fiind regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitaţii.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

