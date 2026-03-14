27 de substanțe diferite, analizate într-o singură probă

Dr. Ruxandra Manea, medic primar de medicină de laborator la Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sfântul Stelian” din București, avertizează într-un interviu la Medika TV că un astfel de „cocktail” de droguri și medicamente poate fi fatal. Unele persoane rezistă la mai multe substanțe, însă altele pot intra în colaps după doar trei.

„Există o medie, am observat eu, cam de cinci, zece substanţe în acelaşi cocktail, dar am descoperit şi 27. Aceste substanţe sunt, pe de-o parte, droguri şi metaboliţi ai drogurilor şi, pe de altă parte, sunt şi medicamente, medicamente neurologice, medicamente cu uz psihiatric, sedative, anestezice, anticonvulsivante, antipsihotice”, a declarat, vineri seară, medicul Ruxandra Manea, potrivit News.ro.

Ea susține că dependenţii ajung la combinaţii de substanţe pentru că organismul nu se mai simte satisfăcut cu drogul clasic.

„Părerea mea este că, odată ce apare toleranţa la aceste droguri, după un consum îndelungat, efectele drogurilor nu mai sunt aceleaşi. Şi, iniţial, cresc doza. Cresc doza şi cresc doza şi pe urmă, totuşi nu mai sunt satisfăcuţi de senzaţia pe care le-o oferă. Şi atunci, trebuie să facă combinaţii de droguri cu droguri, droguri cu medicamente, droguri cu medicamente în concentraţii tot mai mari. Şi asta este foarte periculos”, a adăugat medicul.

Efectele consumului de droguri la volan

Medicul a explicat și cum sunt afectați șoferii în momentul în care consumă droguri: „Lipsa de coordonare, în primul rând, lipsa de reacţie atunci când apare un pericol, mişcările sunt mai lente, vigilenţa scade, unii devin mai impulsivi în deciziile pe care le iau”.

Ea a adăugat: „Pot avea halucinaţii, vedenii, tremor al mâinilor, agitaţie, poate chiar şi somnolenţă, depinde ce anume consumă. Pot suferi de nervozitate, anxietate…”.

Dr. Ruxandra Manea a precizat că au existat inclusiv şoferi de transport public care au fost prinşi consumând droguri.

