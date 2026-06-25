„Fără un acord între manageri și muncitori, niciun robot nu va intra aici”

Hyundai a anunțat că aproximativ 30.000 de roboți Atlas vor intra, în 2028, în fabrica sa din Savannah, Georgia, SUA. Decizia a declanșat proteste din partea angajaților. Mai mult de 30.000 de muncitori din cei 40.000 reprezentați de sindicatul companiei au votat în favoarea unei greve, cu un procent de 87%.

Scopul principal: implicarea lucrătorilor în deciziile privind adoptarea inteligenței artificiale și a roboților în procesele de producție. Sindicatul metalurgiștilor sud-coreeni a declarat ferm: „Fără un acord între manageri și muncitori, niciun robot nu va intra aici”.

Protestatarii sunt pregătiți să organizeze pichetări pentru a împiedica implementarea „noilor colegi”.

Ce spune conducerea Hyundai

Conducerea Hyundai asigură că roboții Atlas vor prelua sarcini repetitive, periculoase sau obositoare, protejând astfel sănătatea oamenilor. Totuși, sindicatele se tem că, odată ce roboții vor deveni mai performanți, vor putea prelua și sarcini mai complexe, ceea ce ar putea duce la înlocuirea treptată a oamenilor.

Roboții nu dorm, nu au nevoie de pauze sau concedii și, mai important, nu pot intra în grevă. În plus față de implicarea în procesul decizional, muncitorii cer să participe la profiturile generate de această revoluție tehnologică.

Solicitarea lor este clară: un bonus special echivalent cu 30% din profitul net al Hyundai, ceea ce ar însemna în jur de 25.000 de euro pentru fiecare dintre cei 73.000 de angajați ai companiei-mamă din Coreea de Sud.