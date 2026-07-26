Alice Peneacă și Dragoș Caliminte și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, la două săptămâni după cununia civilă. Cei doi au organizat o ceremonie religioasă emoționantă, urmată de o petrecere în aer liber, alături de familie și de cei mai apropiați prieteni.

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Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au devenit soț și soție în fața lui Dumnezeu

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au spus sâmbătă marele „DA” în cadrul cununiei religioase emoționante și au devenit oficial soț și soție. După ceremonia desfășurată în biserică, cei doi au sărbătorit alături de invitați la o petrecere organizată într-o locație în aer liber.

Evenimentul a avut loc la două săptămâni după cununia civilă, care s-a desfășurat pe 7 iulie. În imaginile publicate pe rețelele de socializare, mirii apar vizibil emoționați în timpul ceremoniei religioase, înconjurați de familie și de prietenii apropiați.

Alice Peneacă a ales o rochie tip prințesă la biserică

Pentru una dintre cele mai importante zile din viața sa, Alice Peneacă a purtat o rochie de mireasă tip prințesă, cu o fustă amplă și detalii strălucitoare. Fotomodelul a optat pentru o coafură lejeră și un voal lung, care a completat ținuta. Buchetul de mireasă a fost alcătuit din crini albi, una dintre cele mai apreciate alegeri pentru astfel de evenimente.

La rândul său, Dragoș Caliminte a purtat un sacou alb, cămașă albă, pantaloni negri de costum și un papion, alegând o ținută clasică pentru ceremonie.

Când au ajuns la petrecere, Alice Peneacă a schimbat rochia de mireasă și a trecut la una scurtă, iar cizmele din dantelă albă au completat perfect ținuta.

Petrecere în mijlocul naturii

După cununia religioasă, invitații s-au îndreptat către locația aleasă pentru petrecere. Nunta a fost organizată în aer liber, într-un decor elegant, în care albul a fost culoarea predominantă. Imaginile distribuite online surprind o atmosferă relaxată și un decor amenajat cu atenție, în mijlocul naturii.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au petrecut alături de cei mai importanți oameni din viața lor, marcând astfel un nou capitol al poveștii lor.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani

Relația dintre Alice Peneacă și Dragoș Caliminte a început discret, în urmă cu câțiva ani. Cei doi s-au cunoscut la un festival de muzică, iar, potrivit declarațiilor făcute de fotomodel, au devenit de nedespărțit încă de la începutul relației. În 2023 au devenit părinți pentru prima dată, iar venirea pe lume a copilului le-a schimbat viața.

De ce au amânat nunta până acum

Alice Peneacă a mărturisit că și-ar fi dorit să organizeze nunta mai devreme, însă responsabilitățile apărute după nașterea copilului au făcut ca planurile să fie amânate.

„Ne doream de mult să facem treaba aceasta, dar nu am avut timp, efectiv. De când cu copilul nu am avut timp mai de nimic, și acum, când a mai crescut puțin, ne-am făcut puțin timp să ne organizăm și cu nunta. Organizarea unei nunți nu este deloc ușoară”, a declarat Alice Peneacă.

La două săptămâni după cununia civilă, cei doi și-au îndeplinit dorința de a-și uni destinele și în fața lui Dumnezeu, alături de familie și de cei dragi.