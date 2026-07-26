Echipele de arheologi revin pe teren din august pentru derularea studiilor necesare construirii Drumului Expres Constanța – Tulcea. Autoritățile și companiile de proiectare au făcut un apel către proprietarii terenurilor din zonele vizate să permită accesul pe proprietăți pentru efectuarea săpăturilor, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

„În data de 01.08.2026 vor fi reluate investigațiile arheologice pentru investiția «Drum Expres Constanța-Tulcea». În conformitate cu prevederile legislative, vă rugăm să permiteți accesul pe terenurile unde se vor realiza săpăturile arheologice”, au transmis reprezentanții Primăriei Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Acestea sunt necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de execuție al investiției. Lucrările sunt realizate de asocierea Search Corporation – Egis, la solicitarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

O mare parte dintre suprafețele vizate pentru săpăturile arheologice se află amplasate pe terenuri private, însă legislația îi obligă pe proprietari să permită accesul specialiștilor.

Conform articolului 16 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, deținătorii terenurilor aflate pe coridorul viitorului drum sunt „obligați să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice”.

Iată textul actualizat, care include denumirile tuturor celor 14 unități administrativ-teritoriale traversate de proiect:

Proiectul Drumului Expres Constanța – Tulcea este o investiție strategică menită să asigure o conexiune rapidă de mare viteză între sudul și nordul Dobrogei. Cu o lungime totală de aproximativ 121 de kilometri, această șosea va traversa 14 unități administrativ-teritoriale din județele Constanța și Tulcea.

În județul Constanța, traseul va trece prin orașul Ovidiu și comunele Lumina, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Fântânele și Mihai Viteazu. În județul Tulcea, drumul expres va străbate comunele Baia, Ceamurlia de Jos, Babadag, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Frecăței și municipiul Tulcea.

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