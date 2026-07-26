Mărturii dramatice ale românilor din Spania

Autoritățile spaniole monitorizează atent evoluția situației, iar MAE recomandă evitarea zonelor afectate și respectarea instrucțiunilor locale. Incendiile de vegetație scăpate de sub control din Spania și Franța au forțat peste 250.000 de oameni să se evacueze, au declarat autoritățile din ambele țări, citate de The Guardian, în timp ce se încearcă limitarea extinderilor.

Aproximativ 70.000 de persoane au fost evacuate din centrul Spaniei, care a declarat stare de urgență națională. A fost pentru prima dată când țara ia o astfel de măsură din cauza unui incendiu de vegetație. Sute de pompieri au intervenit pentru a limita incendiile, alimentate de valurile de căldură persistente și de criza climatică, însă nu au reușit încă să le oprească avansul.

🚨 SEGURIDAD ZONAS EVACUADAS 🔥 |

​🛡️ Reforzamos la vigilancia en las poblaciones evacuadas con motivo de los #IncendiosForestales en Madrid y Ávila con patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS).



​📌 Nuestras prioridades:

🔒… pic.twitter.com/6CLEbFEEpR — Guardia Civil (@guardiacivil) July 25, 2026

Cristina D., o româncă stabilită în Spania de peste 20 de ani, descria vineri, 24 iulie, scenele apocaliptice din Burgohondo, o municipalitate situată în provincia Ávila, unde deține o casă de vacanță. „Nu se poate respira. Pare un infern, un iad. Totul este negru, plin de fum. Nu se vede nici la un metru în față”, a declarat aceasta pentru Cotidianul.

Românca a precizat ulterior, vineri seară, că toată populația din localitățile Burghondo și Navaluenga a fost evacuată și transportată cu autobuzele la Ávila. Decizia autorităților ar fi stârnit un val de îngrijorare în rândul celor evacuați. Oamenii se tem că își vor pierde locuințele.

„În zonă nu a mai rămas nimeni. Oamenii sunt profund afectați și plâng de teamă că își vor pierde casele”, spunea ea.

Simona C., o altă româncă ce locuiește la 20 de minute de Madrid, trăiește cu teama unui ordin de evacuare. „Cerul și soarele au dispărut în spatele fumului. Stăm cu buletinele pregătite, în buzunar, pentru că ne putem trezi în orice clipă cu ordinul de evacuare”, a precizat ea pentru publicația citată.

🚨​🔥 #IncendiosForestales de provincias de Madrid y Ávila ​‼️🔥

■ ​Recursos desplegados:

​👥 650 guardias civiles

🚘 60 vehículos

🚁 2 helicópteros

⛺ 2 Puestos de Mando Avanzado (PMA)



​⚠️ Aviso importante: Sigue en todo momento las indicaciones del personal de servicio.



​📹… pic.twitter.com/qU218yFFs7 — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

„Nu se mai vede nici cerul, nici soarele”, mai susțin românii afectați de incendiile care au adus Spania în stare de urgență națională.

Telefoanele de urgență ale oficiilor consulare ale României în Regatul Spaniei

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149; (+34) 685 440 159; (+34) 685 440 166; (+34) 685 440 153, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de urgență ale oficiilor consulare ale României în Regatul Spaniei, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

Consulatul General al României la Madrid: +(34) 669 362 202

Consulatul General al României la Barcelona: +(34) 661 547 853

Consulatul General al României la Sevilla: +(34) 648 212 169

Consulatul General al României la Bilbao: +(34) 608 956 278

Consulatul General al României la Valencia: +(34) 677 842 467

Consulatul României la Ciudad Real: +(34) 609 513 790

Consulatul României la Zaragoza: +(34) 663 814 474

Consulatul României la Almeria: +(34) 682 733 408.