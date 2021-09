Potrivit candidaților, în timpul examenului se auzeau repetițiile formației 5Gang, iar zgomotul a devebit infernal când au început drifturile mașinilor de la European Car Festival.

„A fost prima oară muzica, apoi drifturile. Cel mai tare a fost cu mașinile, ne-a zăpăcit! A fost groaznic”, s-a plâns unul dintre candidați. El afirmă că a plătit 1.400 de lei un examen de admitere în barou și s-au trezit că au dat banii pe un bilet la concert!

Am ridicat mâna și am atenționat unul dintre supraveghetori. Supraveghetorul mi-a spus că nu are nicio putere, nu are ce să facă. După vreo 10 minute l-am atenționat din nou. În ultima oră, nu mai puteam. Citeam și nu mă puteam concentra. Alexandru Ciobotaru, candidat:

Acum, 321 dintre candidați, care au formulat o petiție online, cer reluarea examenului pentru că nu au putut să se concentreze.

„Eu am fost informat că pentru aproximativ 15-20 de minute a fost un zgomot pe care cei care au organizat l-au înlăturat. Am să fac o analiză exactă în Comisia permanentă, cât de curând, pe baza plângerilor și petițiilor lor studenților. Nu le-am văzut, nu le-am primit încă, dar am înțeles că sunt și vor fi tratate cu toată seriozitatea”, a declarat, pentru Gândul, avocatul Traian Briciu, șeful UNBR.

Studenții spun că zgomotul a durat trei ore, din cele patru în care au susținut examenul.

Selly: ”N-am știut, am fi amânat repetițiile”

Contactat de Aleph News, Selly, solistul trupei 5Gang, a declarat: „Mi se pare complet iresponsabil din partea celor care au organizat acel examen să nu se intereseze ce evenimente aveau loc în Romexpo la acel moment. Dacă am fi știut acest lucru, și îmi pare foarte rău că nu am știut, am fi făcut tot posibilul să amânăm acele probe”.

Citeşte şi:

Incendiu de proporții la o hală din Parcul Tetarom, din Cluj-Napoca. A fost emis mesaj RO-Alert

„Te bat de o să vomiți și sânge”. Pedeapsa primită de șeful unei secții de poliție din Capitală acuzat că folosea bâta de baseball în anchete

Curtea de Apel reprogramează: dosarul Hexi Pharma 2 se judecă, după ce Libertatea a scris că fixase termen abia în februarie 2022

PARTENERI - GSP.RO Cine este fosta amantă a lui Giovanni Becali. Incredibil ce i-a făcut impresarului, e scandal cât casa

Playtech.ro BOMBĂ! De ce a fost Loredana Groza internată de urgență la Matei Balș, de fapt. Ce se întâmplă cu ea

Observatornews.ro Anastasia, o multimilionară în vârstă de 33 de ani, ucisă de iubitul său pentru că l-a făcut leneş. Bărbatul, un jucător de polo profesionist, condamnat la 15 ani de închisoare, în Muntenegru

HOROSCOP Horoscop 21 septembrie 2021. Balanțele sunt motivate să facă tot ce trebuie pentru a schimba anumite aspecte ale vieții lor

Știrileprotv.ro UE vă oferă 100.000 de euro. Ce condiție trebuie să îndepliniți

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin

PUBLICITATE Ce trebuie să știi despre programul Act for Good