Privită din afară, pare doar un alt zgârie-nori lucios. În interior este practic o fortăreață verticală.

Blocul are 200 metri înălțime și 39 de etaje, magazine, creșe și metrou

Locuitorii o numesc „acasă”, dar criticii spun că seamănă mai degrabă cu un stup uman.

Regent International nu a fost întotdeauna un bloc rezidențial gigantic. A început ca un hotel de lux înainte să fie transformat într-una dintre cele mai mari clădiri rezidențiale din lume.

Astăzi are aproape 200 de metri înălțime și 39 de etaje, pline de suficienți locuitori încât să depășească populația unor întregi orașe. Între 20.000 și 30.000 de oameni îi spun „acasă”.

Planul arhitectural a fost realizat de Alicia Liu, care l-a conceput drept un „oraș autonom”. Acest lucru înseamnă supermarketuri, restaurante, internet café-uri, săli de fitness, piscine, saloane de înfrumusețare, chiar și creșe – toate adăpostite în aceeași clădire.

Dedesubt se află și o stație de metrou, ceea ce înseamnă că, teoretic, nu e nevoie să ieși niciodată afară.

Cât costă un apartament în blocul cu 30.000 de oameni

Pentru chiriași, atracția este prețul și diversitatea. Garsonierele pornesc de la aproximativ 209 dolari pe lună, variind de la apartamente cât o cutie de pantofi, de circa 28 mp, până la unități de familie de peste 65 mp.

Câțiva locuitori norocoși au unit mai multe apartamente, obținând locuințe întinse, cu balcoane și priveliști spre râu.

Unii îl văd ca pe un vârf al comodității, chiar o soluție modernă pe viitor pentru orașele supraaglomerate.

Alții cred că e un compromis, menționând lipsa intimității și timpii de așteptare foarte mare la lifturi.

Clădirea are reguli stricte privind zgomotul, echipe de curățenie și camere speciale pentru gunoi care se duc direct într-un sistem centralizat – un nivel de organizare ce seamănă mai degrabă cu o infrastructură gestionată decât cu viața obișnuită la bloc.

Viața pe verticală, comparată cu orașele-stup din SF

Blocul Regent International nu este o excepție, ci face parte dintr-o tendință mai amplă în marile orașe supraaglomerate din China.

Dezvoltatorii imobiliari îmbină locuințele cu centre comerciale, rețele de transport și servicii de viață, comprimând practic cartiere întregi într-un singur oraș vertical.

Este eficient, este profitabil și, pentru mulți, este de irezistibil. Reacțiile online surprind această împărțire de opinii. Unii compară clădirea cu „orașele-stup” din SF, direct din Warhammer.

Alții glumesc despre cum ar fi să livrezi o pizza la „apartamentul 29.478 de la etajul 234”.

Și totuși, mulți locuitori laudă acest bloc. Apreciază comoditatea, securitatea și infrastructura bine administrată. Iar modelul se răspândește, și nu doar în China.

Pe măsură ce orașele din întreaga lume se confruntă cu supraaglomerarea și costurile tot mai mari ale locuințelor, mega-complexele autonome încep să pară mai puțin niște curiozități și mai mult niște prototipuri pentru viitor.

Fie că îl vezi ca pe o dovadă de planificare urbană genială sau ca pe un „stup al comodității”, Regent International arată cât de departe poate merge viața pe vertical.

Cum a apărut blocul Regent International – Orașul vertical din Hangzhou

Regent International, din cartierul Qianjiang Century City, Hangzhou, este unul dintre cele mai mari complexe rezidențiale din lume și un exemplu controversat de locuire urbană, potrivit site-ului parametric-architecture.com.

Construit inițial ca un hotel de lux de șase stele (proiectat de arhitecta Alicia Loo în 2013), a fost transformat ulterior într-un imens bloc de apartamente, din cauza schimbărilor economice.

Clădirea are între 36 și 39 de etaje, o formă în „S” și adăpostește peste 5.000 de apartamente locuite de peste 20.000-30.000 de oameni.

Este concepută ca un „oraș vertical” autosuficient, cu spitale, școli, supermarketuri, restaurante, săli de fitness, piscine, spații comerciale și zone de socializare, toate integrate în interior.

Locuințele variază de la studiouri compacte de circa 30 de metri pătrați până la apartamente familiale spațioase. Toate sunt moderne, unele dotate cu tehnologie „smart home”, iar ferestrele mari oferă priveliști panoramice.

Prețurile accesibile pentru un oraș ca Hangzhou atrag mulți chiriași, iar unii combină mai multe unități pentru locuințe mai mari.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea îmbină elemente moderniste cu un design masiv, punând accent pe funcționalitate și maximizarea spațiului, cu fațade repetitive și linii drepte.

Este echipată cu sisteme sustenabile (panouri solare, reciclarea apei, eficiență energetică) și măsuri stricte de securitate (acces biometric, supraveghere CCTV).

Totuși, proiectul ridică și probleme sociale. Densitatea foarte mare duce la aglomerare, lipsă de intimitate și diferențe sociale în funcție de tipul de apartament.

Autosuficiența clădirii încurajează izolarea de restul orașului și limitează contactul cu mediul natural, ceea ce poate afecta viața socială și starea psihologică a locuitorilor.

Pentru unii, Regent International este un model de urbanism al viitorului, care oferă eficiență și comoditate în orașe supraaglomerate. Pentru alții, seamănă cu un „stup uman” distopic, unde confortul se plătește prin izolare și uniformitate.