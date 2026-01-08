Ce sunt, de fapt, celulele canceroase latente

Cercetările citate de Nature arată că, în cazul mai multor tipuri de cancer, celulele tumorale se pot desprinde din tumora inițială foarte devreme. Ele circulă prin organism și se opresc în zone precum

măduva osoasă sau ganglionii limfatici, unde intră într-o stare de latență.

Aceste celule nu se mai divid, nu formează tumori și nu pot fi detectate prin investigațiile obișnuite. Tocmai de aceea scapă atât tratamentelor oncologice clasice, cât și sistemului imunitar.

dr. Mustață Roxana Maria, medic specialist oncologie

„Celulele dormante, latente, sunt celule neoplazice care au rezistat în mijlocul unor structuri, fie nou formate, fie anatomice, care nu mai au vascularizație. Ele nu s-au putut dezvolta pentru că nu au avut hrană, dar nici nu au murit complet”, explică Mustață Roxana Maria, medic specialist oncologie, într-un interviu pentru Libertatea.

Această lipsă de vascularizație este esențială. Fără sânge și fără limfă, celulele nu pot fi atinse de tratamentele oncologice clasice, care circulă prin organism tocmai prin aceste rețele.

„În momentul în care aceste celule devin suficient de multe sau suficient de puternice, pot reporni procesul de multiplicare”, avertizează dr. Mustață.

La ce tipuri de cancer apare cel mai des fenomenul

Potrivit medicului oncolog, nu există un tip de cancer „protejat” de acest mecanism.

„Virtual, orice tip de cancer poate fi însoțit de celule latente”, spune dr. Mustață. „De aceea, în indicațiile oncologice, atunci când există structuri anatomice care au fost invadate, cel mai frecvent ganglionii limfatici, ele trebuie îndepărtate.”

Acești ganglioni, chiar dacă nu mai par activi din punct de vedere oncologic, pot deveni adăposturi pentru celulele latente.

„Ele formează împreună așa-numitele sanctuare tumorale”, explică medicul, referindu-se la zonele în care cancerul poate rămâne ascuns ani întregi.

De ce nu pot fi depistate prin analizele obișnuite

Întrebată dacă există metode prin care aceste celule canceroase latente pot fi depistate înainte de a provoca o recidivă, medicul oncolog explică că aceasta este una dintre cele mai dificile realități pentru pacienți. Celule nu apar la investigațiile de rutină!

„Din punct de vedere metabolic, ele au un metabolism foarte lent, de multe ori mai lent decât al celulelor normale”, explică dr. Mustață. „Majoritatea metodelor imagistice pe care le folosim caută celule cu metabolism crescut, nu redus.”

Din acest motiv, ele rămân invizibile la CT, RMN sau PET-CT. „Singura situație în care pot fi depistate este una accidentală, când structura respectivă este îndepărtată cu ocazia unei alte intervenții, care nu are legătură directă cu oncologia”, adaugă medicul.

Ce poate reactiva aceste celule după ani de liniște

Dacă vorbim despre factorii care pot favoriza „trezirea” celulelor canceroase latente, dr. Mustață insistă asupra rolului sistemului imunitar.

„Cel mai important factor care poate reactiva aceste celule este un episod de imunosupresie”, spune ea pentru Libertatea, iar imunosupresia, adică starea în care sistemul imunitar funcționează mai slab decât normal și nu mai reușește să apere eficient organismul împotriva infecțiilor sau a celulelor anormale, inclusiv a celor canceroase, poate apărea din mai multe motive.

„Poate fi vorba despre o afecțiune infecțioasă, o boală autoimună sau chiar o altă intervenție chirurgicală”, explică medicul. „O intervenție poate crea o soluție de continuitate între sanctuarul purtător de celule latente și circulația sanguină.”

În acel moment, celulele pot reintra în torentul circulator și pot declanșa din nou boala.

De ce nu există încă tratamente care să le elimine

Întrebată ce opțiuni reale sunt în prezent pentru monitorizarea sau eliminarea celulelor canceroase latente și ce șanse sunt ca aceste terapii să ajungă curând în practica medicală, dr Mustață spune că, în ciuda progreselor din oncologie, în prezent, nu există o soluție terapeutică pentru distrugerea celulelor latente.

„Nu avem în practică și nici nu cred că există perspectiva unor tratamente care să distrugă aceste celule”, afirmă medicul.

Explicația este una strict biologică.

„Celulele tumorale pot fi atacate de terapiile actuale doar dacă sunt accesibile, adică dacă au contact cu rețeaua limfatică sau cu cea sanguină. Tocmai asta definește celulele latente: ele se află în structuri fără aport de sânge sau de limfă”, completează specialistul.

De ce noțiunea de „vindecare” a fost abandonată

Unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru pacienți este ideea de vindecare definitivă.

„Conceptul că un pacient oncologic este vindecat dacă timp de cinci ani nu apar recidive a fost abandonat în urmă cu mai multe decenii”, spune dr. Mustață.

Motivul este simplu și documentat.

„S-au observat recidive la mai mult de 10 ani de la tratamentul inițial, mai ales la pacientele cu cancer mamar. Boala a reapărut cu aceeași formă, pe aceeași structură.”

Din acest motiv, abordarea medicală s-a schimbat radical.

„Un pacient oncologic nu este considerat vindecat, ci aflat în remisiune completă. El rămâne sub monitorizare pe tot parcursul vieții”, explică medicul oncolog.

Ce ar trebui să știe pacienții

Interviul scoate în evidență o realitate dificilă, dar esențială: lipsa semnelor de boală nu înseamnă dispariția completă a cancerului. Monitorizarea pe termen lung nu este o măsură excesivă, ci o necesitate medicală.

Celulele canceroase latente rămân una dintre cele mai mari provocări ale oncologiei moderne, iar până când vor exista terapii capabile să le elimine, vigilența și controalele regulate rămân singura formă reală de protecție împotriva recidivelor tardive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE