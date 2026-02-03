O provocare globală de sănătate publică

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cancerul reprezintă a doua principală cauză de deces la nivel mondial, fiind responsabil pentru aproximativ 10 milioane de decese anual, mai multe decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza la un loc. Aproape 20 de milioane de cazuri noi sunt diagnosticate în fiecare an, relevă cele mai recente date ale OMS.

În România, anual, peste 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu această boală gravă. Specialiștii avertizează că, fără programe eficiente de prevenție și depistare precoce, numărul cazurilor de cancer ar putea crește semnificativ în viitor.

Cancerul la copii: un drum spre speranță

Aproximativ 400.000 de copii și adolescenți cu vârsta între 0 și 19 ani sunt diagnosticați anual cu cancer la nivel global. În România, statisticile arată că între 422 și 461 de copii și adolescenți primesc acest diagnostic în fiecare an. Deși rata de supraviețuire la cinci ani a crescut la peste 70% în țară, ea rămâne sub media Uniunii Europene, care se situează la 81%.

„Diferențele de acces la diagnostic rapid, tratamente moderne și suport pentru familii continuă să influențeze șansele copiilor la viață și la o copilărie cât mai normală”, subliniază experții în domeniu.

Pe 15 februarie, de Ziua Mondială a Copilului Bolnav de Cancer, OMS reiterează obiectivul internațional: până în 2030, rata de supraviețuire a copiilor diagnosticați cu cancer să nu fie sub 60% în nicio țară din lume.

România se luminează în portocaliu pe 4 februarie 2026

Evenimentul va avea loc miercuri, 4 februarie 2026, între orele 18.00 și 22.00. Printre clădirile iluminate se numără:

BUCUREȘTI

Arcul de Triumf

Palatul Parlamentului

Primăria București

Opera Română

Muzeul Național de Artă al României

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Palatul CEC

Cercul Militar Național

Teatrul Odeon

CREART

Opera Comică pentru Copii

Clădirea Corului Național Madrigal

Turnul STS

Palatul Național al Copiilor

Magazinul Muzica

Grand Hotel Bucharest

Hilton Garden Inn Bucharest Airport

Hilton Garden Inn Old Town

Hotel Ramada (angajații de la recepție vor purta panglici portocalii)

Hotel Sheraton

ALBA IULIA

Palatul Principilor

BAIA MARE

Primăria Baia Mare

BĂILE HERCULANE

Podul de Piatră de peste Cerna

BOTOȘANI

Primăria Botoșani

BRAȘOV

Literele de pe Tâmpa

Primăria Brașov

CÂMPULUNG MUSCEL

Primăria Municipiului Câmpulung Muscel

CLUJ-NAPOCA

Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”

Opera Națională Română (între orele 19:00 și 20:00)

Podul Oașului – Răsăritului

CONSTANȚA

Farul Genovez

CRAIOVA

Teatrul Național „Marin Sorescu”

DROBETA-TURNU SEVERIN

Palatul Culturii „Teodor Costescu”

FĂGĂRAȘ

Cetatea Făgărașului

GALAȚI

Consiliul Județean Galați

HUNEDOARA

Casa de Cultură Hunedoara (Centrul Cultural „Corviniana”)

IAȘI

Palatul Culturii

Primăria Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”

MAGLAVIT

Primăria Maglavit

MANGALIA

Casa de Cultură

Muzeul de Arheologie

ORADEA

Podul Centenarului

Palatul Rutier de pe Calea Borșului

PIATRA-NEAMȚ

Primăria Municipiului Piatra-Neamț

Teatrul Tineretului

Consiliul Județean Neamț și Prefectura Neamț

RÂMNICU SĂRAT

Primăria Râmnicu Sărat

RÂMNICU VÂLCEA

Primăria Râmnicu Vâlcea

ROMAN

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman

SIBIU

Primăria Sibiu

Filarmonica de Stat din Sibiu

SIGHETU MARMAȚIEI

Primăria Sighetu Marmației

SUCEAVA

Teatrul „Matei Vișniec”

SLOBOZIA

Casa de Cultură

TÂRGOVIȘTE

Primăria Municipiului Târgoviște

TÂRGU JIU

Primăria Târgu Jiu

TÂRGU NEAMȚ

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie”

Primăria Târgu Neamț

TIMIȘOARA

Opera Națională din Timișoara

Ibis Timișoara Center City

Consiliul Județean Timiș

Hotel Mercure

TULCEA

Monumentul Independenței

„Tulcea, te iubesc!” (zona Pelican)

Mozaicul din Blocul Belvedere

ZALĂU

Primăria Municipiului Zalău

Dacă miercuri seara vedeți o clădire iluminată în portocaliu, Asociația Magic ne îndeamnă să facem o fotografie și să o postăm pe rețelele sociale, folosind hashtagurile: #ImpreunaPentruFiecare #MakeTimeToCare #WorldCancerDay #AsociatiaMagic.

