O provocare globală de sănătate publică
Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cancerul reprezintă a doua principală cauză de deces la nivel mondial, fiind responsabil pentru aproximativ 10 milioane de decese anual, mai multe decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza la un loc. Aproape 20 de milioane de cazuri noi sunt diagnosticate în fiecare an, relevă cele mai recente date ale OMS.
În România, anual, peste 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu această boală gravă. Specialiștii avertizează că, fără programe eficiente de prevenție și depistare precoce, numărul cazurilor de cancer ar putea crește semnificativ în viitor.
Cancerul la copii: un drum spre speranță
Aproximativ 400.000 de copii și adolescenți cu vârsta între 0 și 19 ani sunt diagnosticați anual cu cancer la nivel global. În România, statisticile arată că între 422 și 461 de copii și adolescenți primesc acest diagnostic în fiecare an. Deși rata de supraviețuire la cinci ani a crescut la peste 70% în țară, ea rămâne sub media Uniunii Europene, care se situează la 81%.
„Diferențele de acces la diagnostic rapid, tratamente moderne și suport pentru familii continuă să influențeze șansele copiilor la viață și la o copilărie cât mai normală”, subliniază experții în domeniu.
Pe 15 februarie, de Ziua Mondială a Copilului Bolnav de Cancer, OMS reiterează obiectivul internațional: până în 2030, rata de supraviețuire a copiilor diagnosticați cu cancer să nu fie sub 60% în nicio țară din lume.
România se luminează în portocaliu pe 4 februarie 2026
Evenimentul va avea loc miercuri, 4 februarie 2026, între orele 18.00 și 22.00. Printre clădirile iluminate se numără:
BUCUREȘTI
- Arcul de Triumf
- Palatul Parlamentului
- Primăria București
- Opera Română
- Muzeul Național de Artă al României
- Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
- Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
- Palatul CEC
- Cercul Militar Național
- Teatrul Odeon
- CREART
- Opera Comică pentru Copii
- Clădirea Corului Național Madrigal
- Turnul STS
- Palatul Național al Copiilor
- Magazinul Muzica
- Grand Hotel Bucharest
- Hilton Garden Inn Bucharest Airport
- Hilton Garden Inn Old Town
- Hotel Ramada (angajații de la recepție vor purta panglici portocalii)
- Hotel Sheraton
ALBA IULIA
- Palatul Principilor
BAIA MARE
- Primăria Baia Mare
BĂILE HERCULANE
- Podul de Piatră de peste Cerna
BOTOȘANI
- Primăria Botoșani
BRAȘOV
- Literele de pe Tâmpa
- Primăria Brașov
CÂMPULUNG MUSCEL
- Primăria Municipiului Câmpulung Muscel
CLUJ-NAPOCA
- Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș”
- Opera Națională Română (între orele 19:00 și 20:00)
- Podul Oașului – Răsăritului
CONSTANȚA
- Farul Genovez
CRAIOVA
- Teatrul Național „Marin Sorescu”
DROBETA-TURNU SEVERIN
- Palatul Culturii „Teodor Costescu”
FĂGĂRAȘ
- Cetatea Făgărașului
GALAȚI
- Consiliul Județean Galați
HUNEDOARA
- Casa de Cultură Hunedoara (Centrul Cultural „Corviniana”)
IAȘI
- Palatul Culturii
- Primăria Iași
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
MAGLAVIT
- Primăria Maglavit
MANGALIA
- Casa de Cultură
- Muzeul de Arheologie
ORADEA
- Podul Centenarului
- Palatul Rutier de pe Calea Borșului
PIATRA-NEAMȚ
- Primăria Municipiului Piatra-Neamț
- Teatrul Tineretului
- Consiliul Județean Neamț și Prefectura Neamț
RÂMNICU SĂRAT
- Primăria Râmnicu Sărat
RÂMNICU VÂLCEA
- Primăria Râmnicu Vâlcea
ROMAN
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman
SIBIU
- Primăria Sibiu
- Filarmonica de Stat din Sibiu
SIGHETU MARMAȚIEI
- Primăria Sighetu Marmației
SUCEAVA
- Teatrul „Matei Vișniec”
SLOBOZIA
- Casa de Cultură
TÂRGOVIȘTE
- Primăria Municipiului Târgoviște
TÂRGU JIU
- Primăria Târgu Jiu
TÂRGU NEAMȚ
- Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie”
- Primăria Târgu Neamț
TIMIȘOARA
- Opera Națională din Timișoara
- Ibis Timișoara Center City
- Consiliul Județean Timiș
- Hotel Mercure
TULCEA
- Monumentul Independenței
- „Tulcea, te iubesc!” (zona Pelican)
- Mozaicul din Blocul Belvedere
ZALĂU
- Primăria Municipiului Zalău
Dacă miercuri seara vedeți o clădire iluminată în portocaliu, Asociația Magic ne îndeamnă să facem o fotografie și să o postăm pe rețelele sociale, folosind hashtagurile: #ImpreunaPentruFiecare #MakeTimeToCare #WorldCancerDay #AsociatiaMagic.
