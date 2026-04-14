Cele mai frecvente mituri despre bateria telefonului și adevărul din spatele lor

„Telefoanele de astăzi sunt proiectate cu sisteme avansate de protecție și optimizare a bateriei”, explică specialiștii. Așadar, ce mituri ar trebui să uităm pentru totdeauna?

Mitul 1: Descărcarea completă prelungește viața bateriei

Credința că un smartphone trebuie lăsat să se descarce complet înainte de a fi reîncărcat este nu doar eronată, ci și nocivă. „Descărcarea frecventă a telefonului până la 0% poate accelera uzura bateriei”, avertizează experții.

Recomandarea este să conectați telefonul la încărcător când nivelul bateriei scade la 20-30%. În plus, activarea modului de economisire a energiei poate ajuta la prelungirea autonomiei fără a solicita excesiv bateria.

Mitul 2: Încărcarea rapidă dăunează bateriei

Un alt mit popular este că utilizarea încărcării rapide afectează bateria telefonului. În realitate, smartphone-urile moderne sunt dotate cu mecanisme de siguranță care previn supraîncălzirea și alte riscuri. „Chiar dacă folosiți un încărcător mai puternic, telefonul va regla viteza de încărcare pentru a nu compromite siguranța bateriei”, explică specialiștii consultați . Prin urmare, puteți folosi funcția de încărcare rapidă fără griji.

Mitul 3: Închiderea frecventă a aplicațiilor economisește energie

S-ar putea să credeți că închiderea aplicațiilor în fundal vă ajută să economisiți energie, dar adevărul este că acest obicei poate avea efect invers. „Redeschiderea constantă a aplicațiilor consumă mai multă energie decât dacă le-ați lăsa să ruleze în fundal”, explică experții. Totuși, este util să dezactivați actualizările automate ale aplicațiilor, care pot consuma semnificativ bateria.

Mitul 4: Evitați să lăsați telefonul la încărcat peste noapte

Contrar a ceea ce mulți cred, lăsarea telefonului la încărcat peste noapte nu reprezintă un pericol pentru baterie. „Smartphone-urile moderne opresc automat procesul de încărcare la atingerea nivelului de 100% sau folosesc algoritmi care încetinesc încărcarea pentru a proteja bateria”, explică specialiștii. Astfel, încărcarea pe timpul nopții nu va afecta durata de viață a bateriei și este o soluție comodă pentru a începe ziua cu un telefon complet încărcat.

Sfaturi utile pentru a prelungi durata de viață a bateriei

Pe lângă evitarea miturilor, există câteva măsuri practice care pot ajuta la protejarea bateriei pe termen lung. Reglați luminozitatea ecranului la un nivel scăzut, dezactivați funcțiile inutile precum „always-on display” sau asistenții vocali, actualizați frecvent software-ul dispozitivului și limitați notificările care nu sunt esențiale. Aceste mici schimbări pot avea un impact semnificativ.

În era smartphone-urilor inteligente, cunoștințele despre cum să folosim corect bateria sunt mai valoroase ca oricând. Așadar, renunțați la mituri și urmați sfaturile experților pentru a prelungi viața dispozitivului dumneavoastră mobil.

