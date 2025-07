Ofițerul Didarul Islam, în vârstă de 36 de ani, lucra de trei ani și jumătate în cadrul departamentului de poliție, era căsătorit și avea copii, iar în seara în care a fost ucis de un bărbat înarmat nu era de serviciu.

Atacatorul a fost identificat ca fiind Shane Devon Tamura din Las Vegas. A murit din cauza unei răni autoprovocate și era cunoscut cu probleme de sănătate mintală.

Împușcăturile au avut loc în timpul orei de vârf la un zgârie-nori de pe Park Avenue, care include sediile corporative ale Ligii Naționale de Fotbal American și ale firmei de investiții Blackstone.

Polițistul împușcat mortal avea 2 copii, iar soția sa era însărcinată

Polițistul împușcat, lucra în acel moment ca agent de pază în clădirea în care a avut loc atacul armat.

El activa de trei ani și jumătate în cadrul Secției 47 a Departamentului de Poliție din New York (NYPD), în cartierul Bronx, a declarat primarul Eric Adams, într-o conferință de presă susținută luni seara.

Era imigrant din Bangladesh și singurul fiu al părinților săi, a spus Adams, care s-a întâlnit cu familia lui Islam în cursul serii.

„Toți cei cu care am vorbit ne-au spus că era un om credincios, care credea în Dumnezeu și trăia o viață demnă de un om al credinței”, a continuat Adams.

Era căsătorit și avea doi băieți mici, iar soția sa era însărcinată cu al treilea copil, a precizat comisarul NYPD, Jessica S. Tisch, în cadrul conferinței.

„Făcea exact ceea ce i-am cerut să facă. S-a pus în pericol, a făcut sacrificiul suprem – împușcat cu sânge rece, purtând o uniformă care simboliza promisiunea făcută acestui oraș. A murit așa cum a trăit: ca un erou”, a declarat Tisch.

Poliția spune cum s-a produs atacul mortal din cartierul Midtown Manhattan

26 iulie: Atacatorul, Shane Devon Tamura, din Las Vegas, a condus prin Colorado, traversând țara cu mașina.

27 iulie: Tamura a trecut prin Nebraska și Iowa.

28 iulie, ora 16.24: Tamura a trecut prin New Jersey și a intrat în New York City la scurt timp după aceea.

Ora 18.28: Centrul de apeluri 911 a început să primească apeluri privind un atacator activ într-o clădire de la 345 Park Avenue, pe strada 52. Zona este aglomerată cu birouri și angajați care se întorceau acasă la orele de vârf.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe atacator coborând singur dintr-un BMW negru parcat neregulamentar, purtând o pușcă de tip M4, asemănătoare celor de asalt.

A intrat în holul unui zgârie-nori, a făcut dreapta și a deschis imediat focul asupra unui polițist.

A împușcat o femeie care se ascundea în spatele unui stâlp și a continuat să „pulverizeze focuri de armă prin hol”, a declarat comisarul NYPD, Jessica Tisch.

Pe drumul spre lifturi, a împușcat un agent de pază care se adăpostea în spatele biroului său, precum și un al doilea bărbat aflat în hol, au spus polițiștii.

Când liftul a sosit, o femeie a ieșit din el, iar atacatorul a lăsat-o să plece nevătămată.

Tamura a urcat apoi la etajul 33, unde se află compania Rudin Management, și a tras mai multe focuri de armă, ucigând o persoană, înainte de a se sinucide prin împușcare în piept.

Poliție: Atacatorul suspect avea o pușcă de tip M4

Autorul atacului armat mortal care a avut loc luni în cartierul Midtown Manhattan era înarmat cu o pușcă M4, potrivit comisarului Departamentului de Poliție din New York (NYPD), Jessica Tisch.

Tisch nu a precizat dacă arma M4 de mare putere era o pușcă de asalt capabilă să tragă în rafale automate sau o versiune destinată uzului civil, care necesită apăsarea trăgaciului pentru fiecare foc.

Ce știm despre victimele atacului armat

Un total de cinci persoane au fost împușcate de atacator în incidentul din Midtown Manhattan, potrivit comisarului NYPD, Jessica Tisch.

Doar o singură persoană dintre cele împușcate a supraviețuit și se află în stare critică, dar stabilă, a spus Tisch. Bărbatul este tratat la spitalul NewYork-Presbyterian.

Printre victimele ucise se numără Didarul Islam, în vârstă de 36 de ani, ofițer în cadrul Departamentului de Poliție din New York, originar din Bangladesh.

Un bărbat și o femeie au fost duși la spitalul Bellevue, însă amândoi au murit, a adăugat Tisch.

A patra victimă este o femeie găsită moartă la etajul 33 al clădirii de pe 345 Park Avenue, a mai declarat comisarul.

Alte patru persoane sunt tratate pentru „răni minore suferite în timp ce încercau să fugă de la locul faptei,” a adăugat Tisch.

Numele victimelor civile nu au fost făcute publice, întrucât autoritățile așteaptă să informeze familiile acestora.

Un revolver încărcat și muniție, în mașina suspectului

Poliția a percheziționat mașina atacatorului și a descoperit un revolver încărcat, o husă de pușcă și muniție, printre alte obiecte, a declarat comisarul NYPD, Jessica Tisch, în cadrul unei conferințe de presă.

„În interiorul vehiculului, agenții au găsit o husă de pușcă cu cartușe, un revolver încărcat, muniție și încărcătoare, un rucsac și medicamente prescrise pe numele lui Tamura”, a spus Tisch, referindu-se la atacator, identificat ca Shane Devon Tamura.

Polițiștii au căutat în mașină și eventuale explozibili, dar nu au găsit nimic, a adăugat ea.

Poliția: Atacatorul avea probleme de sănătate mintală cunoscute

Atacatorul din incidentul armat de luni din cartierul Midtown Manhattan avea probleme de sănătate mintală cunoscute, potrivit poliției, însă motivele care l-au determinat să comită atacul sunt încă analizate.

Shane Devon Tamura, în vârstă de 27 de ani, „avea un istoric documentat de probleme de sănătate mintală”, a declarat comisarul NYPD, Jessica S. Tisch.

„Motivația sa este în continuare în curs de investigare și încercăm să înțelegem de ce a vizat exact această locație. 345 Park Avenue este o clădire de birouri comerciale care găzduiește sedii ale unor companii precum NFL, Rudin Management, KPMG și Blackstone”, a spus ea.