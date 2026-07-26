Emmanuel Macron: „Mulțumesc, România!”

Președintele Franței a salutat sprijinul României în lupta cu incendiile devastatoare de pădure. „Mulțumesc, România”, a precizat Emmanuel Macron, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe platforma X. Șeful statului a postat și o fotografie cu pompieri români aflați în misiune pe teritoriul francez.

Mii de hectare și locuințe au fost afectate în sud-vestul Franței, în Gironde și Landes, în sud, mai ales în Var, Hautes-Alpes și Haute-Corse, în Occitania, în special în departamentul Pyrénées-Orientales.

„În aceste ore în care flăcările pun greu la încercare țara noastră, Franța arată ceea ce este cu adevărat: un popor unit, care își unește forțele și se sprijină reciproc. Mulțumim pompierilor noștri, militarilor, forțelor de securitate civilă, jandarmilor și polițiștilor, precum și agricultorilor și antreprenorilor care, prin implicarea și curajul lor, luptă neîncetat împotriva incendiilor”, a precizat Emmanuel Macron.

Președintele francez spune că toate mijloacele civile și militare sunt mobilizate: aeronavele Securității Civile, avioanele Canadair și Dash, elicopterele pentru stingerea incendiilor, precum și echipele de sprijin sosite din întreaga țară.

„Mulțumim României, Croației, Germaniei, Portugaliei, Suediei, Elveției, Republicii Cehe și Slovaciei pentru sprijinul lor prețios. Aceasta este Europa. În momente de cumpănă, ea dă viață solidarității pe care se întemeiază. Gândurile noastre se îndreaptă și către Spania, Italia, Grecia și către toate popoarele care se confruntă, la rândul lor, cu incendii”, a precizat Emmanuel Macron.

40 de pompieri români ajută la stingerea incendiilor de pe teritoriul Franței

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis pentru Libertatea că 40 de pompieri români desfășoară misiuni de monitorizare și stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franței, în zonele stabilite de autoritățile partenere.

„În cadrul programului european de pre-poziționare, România participă cu un modul național specializat de stingere a incendiilor de pădure, format din 40 de pompieri și o capacitate completă de intervenție, compusă din trei autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure (3.000 l), o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o cisternă de 30.000 l, o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială radio pe unde scurte și un microbuz. Începând cu data de 16.07.2026, schimbul doi al contingentului român este dislocat în Departamentul Pyrénées-Orientale, în localitatea Perpignan”, se arată într-un comunicat emis de IGSU.

Precizăm că în perioada 1–31 iulie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), prin IGSU, participă cu un modul național specializat de stingere a incendiilor de pădure la programul de pre-poziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Inițiativa are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și pădure.

Programul urmărește reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor astfel de evenimente, creșterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenție din statele membre participante și îmbunătățirea interoperabilității dintre acestea.

Programul de asistenţă este finanțat de UE și a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunitățile franceze, după incendiile înregistrate în cursul anilor trecuți.

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