În timpul unui control asupra unui bărbat care a ridicat suspiciuni, pe 21 octombrie, ofițerii „au scanat” bagajele individului și au găsit aurul ascuns în cutii de suc.

În total, asupra acestuia au fost găsite lingouri de aur cu o greutate totală de 4,2 kilograme, în valoare de 22,5 milioane de rupii, peste 245.000 de euro.

#WATCH | Delhi Airport Customs have seized gold bars weighing 4.204 kgs valued at Rs 2.24 Crores brought by one Indian national from Bangkok. The pax has been arrested under the Customs Act, 1962. Further investigations are underway: Customs



(Source: Customs) pic.twitter.com/8sOpscepzN