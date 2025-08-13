5 sfaturi financiare pentru românii copleșiți de creșterea prețurilor: „Observăm îngrijorarea”

„Observăm îngrijorarea românilor și discutăm adesea cu ei, inclusiv în ședințele de coaching gratuit pe care le oferim, despre cum să abordeze această perioadă”, spune Corneliu Ionescu, fondatorul unui program de educație financiară.

Stresul financiar poate fi redus prin planuri concrete

Acesta consideră că stresul financiar poate fi semnificativ redus prin implementarea unor planuri concrete, ce oferă mai multă claritate și control. „Știm, din experiențele concrete ale membrilor din comunitatea noastră că cei care au un plan financiar, chiar și unul simplu, gestionează mult mai bine vestea despre scumpiri și experimentează mai puțin stres”.

Procesele pe care Corneliu Ionescu le recomandă românilor sunt simple și pot fi folosite de oricine. Planificarea este disponibilă oricui, indiferent de gradul de educație financiară și nu presupune să fii expert, ci să fii responsabil de finanțele tale. Nu este vorba despre matematică complexă, ci de organizare simplă și gândire strategică pentru următoarele 3-6 luni.

Primul pas pentru a transforma frica în control financiar este să analizezi situația actuală, să creezi un buget realist, cu obiective financiare clare, să te educi în domeniul financiar și să cauți sprijin profesional, atunci când este nevoie.

Ce sfaturi are expertul financiar

Începe cu inventarul sincer al situației actuale – o radiografie a veniturilor și cheltuielilor, care să ofere claritate. Creează un buget care te ajută să înțelegi unde se duc banii tăi și să planifici cheltuielile viitoare, luând în calcul creșterile de prețuri. Stabilește obiective financiare clare: ce vrei să realizezi din punct de vedere financiar? Vrei să economisești pentru un avans la o locuință, să-ți plătești datoriile, să achiți facturile la timp și să ai bani și de o vacanță? Definirea unor obiective clare te va motiva să acționezi. Un alt obiectiv poate fi să ai o abordare mai prudentă cu anumite cheltuieli ce nu sunt esențiale, pentru a vedea cum te acomodezi la noua realitate. Adu o dimensiune concretă: calculează cum te vor impacta creșterile de prețuri. De exemplu, la benzină vor crește atât TVA-ul, cât și accizele. Dacă folosești mașina des, calculează care este impactul lunar asupra bugetului tău. Întreabă-te de unde poți acoperi această nouă cheltuială sau ce opțiuni ai pentru a o reduce. De exemplu, de două ori pe săptămână poți folosi mijloacele de transport în comun sau alegi să te deplasezi pe jos. Informează-te: apelează la numeroasele resurse gratuite disponibile online, cărți sau cursuri despre educație financiară.

Toți acești pași oferă un sentiment de control și pregătire ce combat direct anxietatea. Cel mai important aspect este să nu lași frica să te împiedice să acționezi, chiar și atunci când simți că te afli pe un teritoriu necunoscut există soluții.

„Planificarea, ajustarea unor obiceiuri și prudența aduc un sentiment de siguranță, ce te ajută să navighezi mult mai ușor următoarea perioadă”, concluzionează Corneliu Ionescu, fondator și coach Banometru, program de educație financiară.