5 sfaturi financiare pentru românii copleșiți de creșterea prețurilor: „Observăm îngrijorarea”

„Observăm îngrijorarea românilor și discutăm adesea cu ei, inclusiv în ședințele de coaching gratuit pe care le oferim, despre cum să abordeze această perioadă”, spune Corneliu Ionescu, fondatorul unui program de educație financiară.

Stresul financiar poate fi redus prin planuri concrete

Acesta consideră că stresul financiar poate fi semnificativ redus prin implementarea unor planuri concrete, ce oferă mai multă claritate și control. „Știm, din experiențele concrete ale membrilor din comunitatea noastră că cei care au un plan financiar, chiar și unul simplu, gestionează mult mai bine vestea despre scumpiri și experimentează mai puțin stres”.

Procesele pe care Corneliu Ionescu le recomandă românilor sunt simple și pot fi folosite de oricine. Planificarea este disponibilă oricui, indiferent de gradul de educație financiară și nu presupune să fii expert, ci să fii responsabil de finanțele tale. Nu este vorba despre matematică complexă, ci de organizare simplă și gândire strategică pentru următoarele 3-6 luni.

Primul pas pentru a transforma frica în control financiar este să analizezi situația actuală, să creezi un buget realist, cu obiective financiare clare, să te educi în domeniul financiar și să cauți sprijin profesional, atunci când este nevoie.

Taxă nouă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală
Recomandări
Taxă nouă pentru coletele din China și bodycam-uri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală

Ce sfaturi are expertul financiar

  1. Începe cu inventarul sincer al situației actuale – o radiografie a veniturilor și cheltuielilor, care să ofere claritate.
  2. Creează un buget care te ajută să înțelegi unde se duc banii tăi și să planifici cheltuielile viitoare, luând în calcul creșterile de prețuri.
  3. Stabilește obiective financiare clare: ce vrei să realizezi din punct de vedere financiar? Vrei să economisești pentru un avans la o locuință, să-ți plătești datoriile, să achiți facturile la timp și să ai bani și de o vacanță? Definirea unor obiective clare te va motiva să acționezi. Un alt obiectiv poate fi să ai o abordare mai prudentă cu anumite cheltuieli ce nu sunt esențiale, pentru a vedea cum te acomodezi la noua realitate.
  4. Adu o dimensiune concretă: calculează cum te vor impacta creșterile de prețuri. De exemplu, la benzină vor crește atât TVA-ul, cât și accizele. Dacă folosești mașina des, calculează care este impactul lunar asupra bugetului tău. Întreabă-te de unde poți acoperi această nouă cheltuială sau ce opțiuni ai pentru a o reduce. De exemplu, de două ori pe săptămână poți folosi mijloacele de transport în comun sau alegi să te deplasezi pe jos.
  5. Informează-te: apelează la numeroasele resurse gratuite disponibile online, cărți sau cursuri despre educație financiară.
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Recomandări
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”

Toți acești pași oferă un sentiment de control și pregătire ce combat direct anxietatea. Cel mai important aspect este să nu lași frica să te împiedice să acționezi, chiar și atunci când simți că te afli pe un teritoriu necunoscut există soluții.

5 sfaturi financiare pentru românii copleșiți de creșterea prețurilor: „Observăm îngrijorarea”

„Planificarea, ajustarea unor obiceiuri și prudența aduc un sentiment de siguranță, ce te ajută să navighezi mult mai ușor următoarea perioadă”, concluzionează Corneliu Ionescu, fondator și coach Banometru, program de educație financiară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Ilie Bolojan tocmai a luat o decizie fără precedent: ”Oamenii trebuie să...” Toată lumea trebuie să știe ultima schimbare! Fără nicio avertizare prealabilă, a făcut o mișcare cu impact major
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat o decizie fără precedent: ”Oamenii trebuie să...” Toată lumea trebuie să știe ultima schimbare! Fără nicio avertizare prealabilă, a făcut o mișcare cu impact major
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
Elle.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria prietenei sale, Cristina Țopescu. Ce a transmis public prezentatoarea: „Spune-le celor dragi că...”
gsp
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
GSP.RO
Drama fotbalistului din Superliga: „Soția lui are cancer la stomac. Nu poate să plece de lângă ea și de lângă copilul lor de 5 ani”
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
GSP.RO
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
Parteneri
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Avantaje.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Evadatul de la Penitenciarul Mărgineni, prins de Poliție în mai puțin de 24 de ore. Unde se ascundea | VIDEO
Știri România 15:14
Evadatul de la Penitenciarul Mărgineni, prins de Poliție în mai puțin de 24 de ore. Unde se ascundea | VIDEO
Cele mai iubite atracții pentru copii din România. De la parcuri de aventură, la trenulețe în miniatură și fluturi exotici
Știri România 13:57
Cele mai iubite atracții pentru copii din România. De la parcuri de aventură, la trenulețe în miniatură și fluturi exotici
Parteneri
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul.ro
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă alune
Stiri Mondene 17:06
Desertul cu care Gabriela Cristea și-a cucerit întreaga familie. Rețeta pentru brioșe cu cremă alune
Momentul umilitor când Leonardo DiCaprio este oprit și percheziționat de polițiști. Cum au reacționat oamenii legii când l-au recunoscut
Stiri Mondene 17:00
Momentul umilitor când Leonardo DiCaprio este oprit și percheziționat de polițiști. Cum au reacționat oamenii legii când l-au recunoscut
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
ObservatorNews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Libertateapentrufemei.ro
Care e secretul despre averea lui Felix Baumgartner? Cine o va moșteni, de fapt! Imagini rare cu părinții lui. Acum se zvonește că sunt în scandal cu "nora" Mihaela
Parteneri
Porsche nu a rămas impasibil: David Popovici, numit astăzi ambasador al brandului » Ce presupune parteneriatul
GSP.ro
Porsche nu a rămas impasibil: David Popovici, numit astăzi ambasador al brandului » Ce presupune parteneriatul
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Parteneri
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în bănci
KanalD.ro
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în bănci
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O femeie din Bacău a fost bătută cu parul de soțul ei, pentru că a spart un borcan de murături
KanalD.ro
O femeie din Bacău a fost bătută cu parul de soțul ei, pentru că a spart un borcan de murături

Politic

Taxă nouă pentru coletele din China și bodycamuri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală
Politică 13:49
Taxă nouă pentru coletele din China și bodycamuri la ANAF. Alexandru Nazare a anunțat noi reguli în reforma fiscală
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Analiză
Politică 13:39
Pachetul 2 de austeritate, golit de conținut, pas cu pas. Variantă: 40.000 de posturi desființate. Ce se întâmplă cu pensiile magistraților
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online”
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii