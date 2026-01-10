5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Trump, Maduro și incendiul din Elveția: ce nu se spune, dar se vede

Un român de 18 ani și-a pierdut viața la Crans-Montana. După incendiul devastator din barul Le Constellation (40 de morți, 115 răniți), comunitatea e în stare de șoc. Martorii descriu mirosul persistent de ars, iar tăcerea apăsătoare și privirile pierdute sunt semnele unei traume colective. Un alt român român stabilit în Elveția, aflat lângă bar când s-a produs explozia, și-a riscat viața alături de pompieri și a scos afară 80 de persoane prinse în flăcări. Gestul său eroic a ajutat la salvarea a zeci de oameni.

Donald Trump a ținut o conferință la Mar-a-Lago la câteva ore după capturarea lui Maduro. A întârziat 40 de minute — un gest regizoral de putere. Vocea gravă, tonul apăsat și lectura unei declarații lungi cu câteva repetiții în text transmit autoritate și impun subordonare. A repetat că nimeni in lume nu egalează armata SUA. Detaliile militare „chirurgicale” sunt prezentate cu insistență retorică: postura fixă și pauzele calculate închid discuția despre dreptul internațional. Forța e mai eficientă decât orice argument.

Fotografia care domină narațiunea. Înainte de conferință, Trump a postat poza cu Maduro încătușat: trening, ochelari fumurii, o sticlă de apă. Comparată online cu arestările lui Manuel Noriega și Saddam Hussein, imaginea funcționează ca mesaj non-verbal cu impact puternic: în papuci, escortat, capul ușor plecat, umilit. Nu e nevoie de text — cadrul fixează raportul de forțe și „rescrie” statutul prizonierului.

Umorul ca dezamorsare simbolică. Asemănarea fizică dintre Maduro și Radu Paraschivescu a generat glume online. Scriitorul a reacționat cu umor pe Facebook: „s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”. Autoironia e o strategie non-verbală de detensionare: râsul și referința pop (tricou cu Supertramp) mută conversația din zona fricii în cea a revenirii în planul normalității.

Limbajul corpului când „banii vorbesc”. Trump a spus explicit că SUA vor „conduce” Venezuela. Non-verbal, afirmația e susținută de determinarea din gesturi: palme deschise când vorbește despre petrol, zâmbet scurt la menționarea „petro-dolarilor”. Cinismul se citește în expresii ca „ne-au furat petrolul” — o referire la naționalizarea industriei petroliere. Privirea direct în ochii audienței și ritmul vorbirii indică un plan, nu o ipoteză.

