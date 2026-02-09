Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni …la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună.

Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural?

Poate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi , când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună. Când alegem să ne concentrăm pe copii înainte să numărăm ce a făcut sau n-a făcut celălalt. Când ne acordăm încredere. Când ne înțelegem dintr-o privire. Când întoarcem capul ca să evităm o ceartă și inspirăm adânc, recunoscători pentru tot ceea ce avem, și am putea pierde într-o clipă.

Nimeni nu e perfect și nu are rost să ne amăgim cu iluzii. Fiecare își duce propriile lupte, propriile griji pentru că asta este realitatea. Dar tocmai în imperfecțiunile acestea găsim locul în care creștem împreună, învățăm să ne sprijinim și să mergem mai departe, chiar și atunci când nu ne iese totul așa cum am sperat.

Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta.

Și, chiar dacă uneori sunt complicate, zgomotoase și obositoare, să nu uităm niciodată că familiile se nasc din iubire, iar iubirea ne dă puterea să mergem înainte, împreună!”, este mesajul transmis de Laura Cosoi pe contul de socializare.


