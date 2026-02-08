O casă cu tot cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7000 de euro, într-o localitate din România

O casă din Gorj se vinde cu 7000 de euro deși are 322 de metri de teren

Un proprietar din Gorj sfidează prețurile de pe piața imobiliară din România și scoate la vânzare o casă cu doar 7000 de euro, aproximativ 35.600 de lei. Casa de vânzare din satul Musculești a atras atenția prin prețul mic și se vinde alături de un teren de peste 300 de metri pătrați, potrivit Gândul.ro.

Casa de 7000 de euro din Gorj are trei camere

Construită în 1970, casa are trei camere, încălzire cu centrală pe gaz și este conectată la utilități precum curent, apă și canalizare.

Proprietatea este scoasă la vânzare printr-o licitație publică, conform informațiilor disponibile pe o platformă imobiliară. Proprietatea din localitate Musulești are acces la toate utilitățile: canalizare, energie electrică și apă curentă.

În 2025, cea mai ieftină casă din București se vindea cu prețul unei mașini. Mai exact, proprietarul cerea 52.000 de euro pentru casa cu trei camere și curte din Ferentari.

Cum se vinde casa de 7000 de euro și ce trebuie să facă cei care își doresc să o cumpere

Trebuie precizat însă că imobilul nu se vinde oricum, ci se valorifică în cadrul unei licitații publice.

„Acest imobil se valorifică în cadrul unei licitații publice. Proprietate constituită din teren în suprafața de 300mp și casa edificată pe acesta, situată pe Sat. Musculești, Com. Bărbătești, Gorj. Utilități: – energie electrică; – apă curentă; – canalizare”, se precizează în anunț.

Anunțul de vânzare pentru casa de 7000 de euro. Foto: Gândul.ro

Ce presupune achiziționarea unui imobil prin licitație publică

Atunci când un imobil este valorificat printr-o licitație publică, asta înseamnă că locuința sau terenul este scos la vânzare printr-o procedură oficială, deschisă publicului, iar câștigător este cel care oferă cel mai mare preț. Nu este vorba despre o negociere obișnuită, ci despre un proces reglementat de lege, organizat, de regulă, de un executor judecătoresc sau de o instituție a statului.

Procedura este una transparentă: licitația este anunțată public, cei interesați trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi depunerea unei garanții, iar vânzarea se face în mod oficial, cu documente legale. De multe ori, prețul de pornire este mai mic decât cel de pe piața liberă, ceea ce atrage atenția potențialilor cumpărători.

De ce unele imobile se vând printr-un proces de licitație publică

Cel mai des, imobilele ajung la licitație publică în urma unor datorii neachitate, a unei executări silite sau a unor decizii luate de instanță. Practic, bunul este vândut pentru a recupera sumele datorate, iar banii obținuți merg către creditori.

Totuși, o astfel de achiziție vine și cu riscuri. Unele imobile pot fi încă locuite sau pot avea situații juridice care trebuie clarificate. Din acest motiv, licitațiile publice sunt văzute ca o soluție legală și corectă pentru valorificarea bunurilor, dar și ca un proces care necesită atenție din partea celor interesați.

Condițiile pe care trebuie să le respecte clienții la licitațiile publice

Pentru a putea participa la o licitație publică de vânzare a unui imobil, persoanele interesate trebuie să respecte câteva condiții stabilite prin lege. Procedura nu este complicată, dar presupune respectarea unor pași clari, tocmai pentru ca procesul să fie corect și transparent pentru toți participanții.

În primul rând, orice persoană care dorește să liciteze trebuie să se înscrie oficial la licitație, în termenul anunțat de organizator. De regulă, este necesară prezentarea unui act de identitate și, în unele cazuri, a unor documente care să ateste capacitatea legală de a cumpăra bunul respectiv.

O condiție importantă este depunerea unei garanții de participare, stabilită ca procent din prețul de pornire al imobilului. Această sumă are rolul de a demonstra că participantul este serios și este returnată celor care nu câștigă licitația. Pentru câștigător, garanția se scade din prețul final de achiziție.

De asemenea, participanții trebuie să accepte regulile licitației și condițiile în care se vinde imobilul, inclusiv situația juridică a acestuia. Licitarea se face în mod deschis, iar câștigător este declarat cel care oferă cel mai mare preț, conform pașilor stabiliți în anunțul oficial.

În cazul în care o persoană câștigă licitația, aceasta are obligația să achite diferența de preț în termenul prevăzut de lege. Nerespectarea termenelor poate duce la pierderea garanției și la reluarea procedurii de vânzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE