O casă din Gorj se vinde cu 7000 de euro deși are 322 de metri de teren

Un proprietar din Gorj sfidează prețurile de pe piața imobiliară din România și scoate la vânzare o casă cu doar 7000 de euro, aproximativ 35.600 de lei. Casa de vânzare din satul Musculești a atras atenția prin prețul mic și se vinde alături de un teren de peste 300 de metri pătrați, potrivit Gândul.ro.

Casa de 7000 de euro din Gorj are trei camere

Construită în 1970, casa are trei camere, încălzire cu centrală pe gaz și este conectată la utilități precum curent, apă și canalizare.

Proprietatea este scoasă la vânzare printr-o licitație publică, conform informațiilor disponibile pe o platformă imobiliară. Proprietatea din localitate Musulești are acces la toate utilitățile: canalizare, energie electrică și apă curentă.

În 2025, cea mai ieftină casă din București se vindea cu prețul unei mașini. Mai exact, proprietarul cerea 52.000 de euro pentru casa cu trei camere și curte din Ferentari.

Cum se vinde casa de 7000 de euro și ce trebuie să facă cei care își doresc să o cumpere

Trebuie precizat însă că imobilul nu se vinde oricum, ci se valorifică în cadrul unei licitații publice.

„Acest imobil se valorifică în cadrul unei licitații publice. Proprietate constituită din teren în suprafața de 300mp și casa edificată pe acesta, situată pe Sat. Musculești, Com. Bărbătești, Gorj. Utilități: – energie electrică; – apă curentă; – canalizare”, se precizează în anunț.

O casă cu tot cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7000 de euro, într-o localitate din România
Anunțul de vânzare pentru casa de 7000 de euro. Foto: Gândul.ro

Ce presupune achiziționarea unui imobil prin licitație publică

Atunci când un imobil este valorificat printr-o licitație publică, asta înseamnă că locuința sau terenul este scos la vânzare printr-o procedură oficială, deschisă publicului, iar câștigător este cel care oferă cel mai mare preț. Nu este vorba despre o negociere obișnuită, ci despre un proces reglementat de lege, organizat, de regulă, de un executor judecătoresc sau de o instituție a statului.

Procedura este una transparentă: licitația este anunțată public, cei interesați trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi depunerea unei garanții, iar vânzarea se face în mod oficial, cu documente legale. De multe ori, prețul de pornire este mai mic decât cel de pe piața liberă, ceea ce atrage atenția potențialilor cumpărători.

De ce unele imobile se vând printr-un proces de licitație publică

Cel mai des, imobilele ajung la licitație publică în urma unor datorii neachitate, a unei executări silite sau a unor decizii luate de instanță. Practic, bunul este vândut pentru a recupera sumele datorate, iar banii obținuți merg către creditori.

Totuși, o astfel de achiziție vine și cu riscuri. Unele imobile pot fi încă locuite sau pot avea situații juridice care trebuie clarificate. Din acest motiv, licitațiile publice sunt văzute ca o soluție legală și corectă pentru valorificarea bunurilor, dar și ca un proces care necesită atenție din partea celor interesați.

Condițiile pe care trebuie să le respecte clienții la licitațiile publice

Pentru a putea participa la o licitație publică de vânzare a unui imobil, persoanele interesate trebuie să respecte câteva condiții stabilite prin lege. Procedura nu este complicată, dar presupune respectarea unor pași clari, tocmai pentru ca procesul să fie corect și transparent pentru toți participanții.

În primul rând, orice persoană care dorește să liciteze trebuie să se înscrie oficial la licitație, în termenul anunțat de organizator. De regulă, este necesară prezentarea unui act de identitate și, în unele cazuri, a unor documente care să ateste capacitatea legală de a cumpăra bunul respectiv.

O condiție importantă este depunerea unei garanții de participare, stabilită ca procent din prețul de pornire al imobilului. Această sumă are rolul de a demonstra că participantul este serios și este returnată celor care nu câștigă licitația. Pentru câștigător, garanția se scade din prețul final de achiziție.

De asemenea, participanții trebuie să accepte regulile licitației și condițiile în care se vinde imobilul, inclusiv situația juridică a acestuia. Licitarea se face în mod deschis, iar câștigător este declarat cel care oferă cel mai mare preț, conform pașilor stabiliți în anunțul oficial.

În cazul în care o persoană câștigă licitația, aceasta are obligația să achite diferența de preț în termenul prevăzut de lege. Nerespectarea termenelor poate duce la pierderea garanției și la reluarea procedurii de vânzare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 9-15 februarie 2026. Leii sunt vedetele săptămânii, Racii au nevoie de stabilitate

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
Elle.ro
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Știri România 19:05
Un microbuz a fost zdrobit de un TIR, într-un accident grav pe DN6, la Domașnea: trei morți și un rănit
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Analiză
Știri România 19:00
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
Parteneri
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Stiri Mondene 17:11
Cine e Andreea Munteanu, concurentă la Survivor România 2026. Fosta gimnastă a intrat în echipa Faimoșilor
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Stiri Mondene 16:29
Mesajul Gabrielei Cristea, după ultima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță. Replica prezentatorului TV. „Se rupe o bucățică”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
ObservatorNews.ro
Schioarea Lindsey Vonn, accident grav la JO de Iarnă, la 13 secunde după start. A fost preluată cu elicopterul
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, titular în Oțelul – FCSB! Primul „11” al roș-albaștrilor a fost anunțat încă de la prânz de Fanatik. Update exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om