Hubert Thuma îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să „userizeze” PNL: „Uitați-vă la cabinetul lui”

Thuma susține că, deși Antonescu era desemnat drept candidat al PNL și al alianței electorale „România Împreună”, în spațiul public s-a perpetuat ideea că Ilie Bolojan ar urma să candideze în locul său.

„Crin Antonescu a fost trădat. Asta este evident. În spațiul public era întreținută ideea că nu va candida Crin Antonescu la Președinția României, ci candidatul PNL va fi Ilie Bolojan. Nu l-am văzut niciodată pe Ilie Bolojan să iasă să dezmintă acest lucru”, a declarat Thuma.

Liderul CJ Ilfov a subliniat că o campanie electorală presupune mai mult decât cele patru săptămâni oficiale, fiind nevoie și de o pre-campanie intensă, pentru ca electoratul să cunoască bine candidatul.

Potrivit acestuia, lipsa unei infirmări din partea lui Bolojan și a susținerii echipei acestuia din PNL a afectat campania lui Antonescu.

„Toți oamenii care sunt și acum apropiați de Ilie Bolojan din cadrul partidului nu i-am văzut pe niciunul să facă campanie pentru Crin Antonescu”, a mai adăugat Thuma.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE