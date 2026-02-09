„În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidenţiale, domnul preşedinte de pe atunci, Nicolae Ciucă (n. red. – fostul președinte al PNL), ne spusese în două sau în trei rânduri că dânsul nu doreşte să candideze la Preşedinţia României. Şi ne-a spus că, dacă găsim un lider care este dispus să-şi asume această candidatură, dânsul face pasul lateral şi îl sprijină”, și-a început Hubert Thuma discursul la Antena 3.

În acel moment, și-a asumat să găsească o persoană potrivită pe care liberalii să o sprijine și s-a gândit la Ilie Bolojan, care era președintele PNL Bihor și șeful CJ Bihor, numai că acesta l-a refuzat.

„M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan, împreună cu doi colegi liberali importanţi, prieteni cu domnia sa. Şi i-am propus domnului Bolojan să candideze la Preşedinţia României. Aveam sondajele, sondajele ne arătau că nu avem şanse să câştigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu. Nu putea să treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a detaliat Thuma. A fost prima dată când a recunoscut public că el dă direcția PNL și face propunerile importante.

Lucrurile nu s-au oprit însă aici. Liberalul a povestit că, după refuz, Bolojan a propus două nume pe care liberalii să le ia în calcul: Mircea Geoană, fost președinte PSD, sau Elena Lasconi, devenită președinte USR, ceea ce l-a uluit pe Thuma.

„Primul şoc mi l-a dat chiar atunci. Nu faptul că a refuzat m-a deranjat. Faptul că a venit cu două alternative. Ne-a zis să ne gândim dacă nu cumva Mircea Geoană sau Elena Lasconi n-ar fi candidaţii buni pe care Partidul Naţional Liberal să-i susţină. Pentru mine a fost un şoc pentru că eu n-am fost în niciun alt partid în afară de Partidul Naţional Liberal. Nu mi-aş fi putut imagina niciodată să susţin un alt candidat decât un candidat din partea Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Thuma.

„Legat de Geoană pot să vă spun doar că mi se pare acum hilar să fiu eu PSD-istul din partid când văd că domnul Bolojan în 2024 a venit cu varianta Geoană, fost preşedinte al Partidului Social Democrat. Legat de Lasconi, lucrurile sunt un pic mai grave din punctul meu de vedere, pentru că se leagă cu USR-izarea pe care o văd eu acum, cu tentativa de USR-izare pe care o văd eu acum în interiorul Partidului Naţional Liberal”, a punctat vicepreședintele PNL.

Thuma a fost întrebat de ce s-a gândit la Ilie Bolojan acum aproape 2 ani. „Pentru că am avut tot timpul o părere bună despre Ilie Bolojan. Era un administrator bun, era un om echilibrat, părea cel puţin atunci un om foarte echilibrat, reuşise să facă foarte multe lucruri frumoase la Oradea şi, ca şi ceilalţi colegi din Partidul Naţional Liberal, credeam în el”, a conchis el.

Hubert Thuma este un lider foarte influent în PNL, dar până în 2026 a preferat să stea în umbră și să nu comenteze deciziile partidului. Însă în acest an a decis să vorbească. Prima dată pe 9 ianuarie, când a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Apoi, pe 26 ianuarie, și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan. Iar acum a recunoscut pentru prima dată că el dă direcția în PNL și ia deciziile importante: a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la președinție în 2024, dar Bolojan l-a refuzat și i-a recomandat pe Geoană sau Lasconi.

Libertatea a scris de mai multe ori că Hubert Thuma este un adversar al actualului președinte al PNL, Ilie Bolojan. De altfel, au existat numeroase episoade în care Thuma și-a impus punctul de vedere în partid.

Pe de altă parte, politologul Cristian Preda a atras atenția asupra neclarităților din CV-ul liberalului și a susținut că „e ceva foarte straniu” acolo. Cum a răspuns Thuma? „Am greșit cu CV-ul. Am greșit cu ce am scris în CV-ul acesta în urmă cu 15 ani de zile. Am urmat studii economice la Facultatea Economică din Viena de trei ani de zile. În Austria există posibilitatea să ai studii la Universitatea Economică în Viena de doi, de trei sau de cinci ani. Cele pe care le am urmat eu au fost de trei ani de zile. Că am scris acolo probabil în CV acum 15 ani ceva greșit… Îmi cer scuze. Pur și simplu a fost o greșeală din partea mea. Dar vreau să vă spun ceva. Eu ocup o funcție aleasă. Nu am fost numit într-o funcție. Eu aș fi putut să am doar grădinița sau patru clase pentru că nu am câștigat bani în urma unui CV, în urma unor studii, în urma unui doctorat. Puteam să am pur și simplu patru clase. Eu am candidat să schimb viața cetățenilor din Ilfov. M-au ales și le mulțumesc pentru acest lucru”.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.