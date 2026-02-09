„Încercăm să facem nişte ghiduri miniştrilor, lucrăm la ele, ca să înţeleagă un ministru şi un minister ce au voie şi ce nu au voie în relaţia cu o companie de stat. Ce înseamnă o companie de stat? Înseamnă că statul este acţionar majoritar sau 100% este o companie de stat. Asta nu înseamnă că statul poate să se joace cu această companie. Rolul ministerului, cel care reprezintă statul în companie, este următorul: să stabilească foarte clar ce tip de Consiliu de Administraţie are nevoie, profilul oamenilor”, a spus Oana Gheorghiu pe 7 februarie, la Antena 3.

„Dacă e, nu ştiu, o companie din domeniul transporturilor, îi trebuie un finanţist foarte bun, îi trebuie poate un jurist foarte bun şi un om de specialitate din domeniul respectiv, din transporturi, să zicem. Ăsta este primul rol al ministerului”, a adăugat ea.

Următorii paşi vor fi definirea obiectivelor și a indicatorilor reali de performanță. „Al doilea rol este să stabilească foarte clar scrisoarea de aşteptări, ce aşteaptă de la acest Consiliu. Dar asta trebuie să fie clar, să aibă toată strategia în ea, să includă nişte indicatori foarte clari. Al treilea şi cel mai important, indicatorii de performanță. Pentru că ce a făcut statul român până acum, s-a prefăcut că pune nişte indicatori de performanţă şi am văzut şi am auzit de indicatori de genul să fie prezent în fiecare zi la muncă sau să se întrunească consiliul o dată pe lună sau la o companie care este monopol să-şi păstreze numărul de clienţi”, a completat vicepremierul.

Potrivit Oanei Gheorghiu, o persoană nu mai are voie să fie în mai multe consilii de administraţie, iar ministerul îşi poate numi cel mult un om în Consiliul de Administraţie, dacă este un Consiliu format din trei membri şi maximum doi oameni, dacă este un Consiliu format din cinci oameni.

Oana Gheorghiu, susținută de premierul PNL Ilie Bolojan, este vicepremier responsabil cu coordonarea reformei administrației publice, creșterea eficienței instituțiilor statului și implementarea proiectelor de digitalizare.

Deși a fost contestată puternic de PSD pentru postările anti-Trump, Oana Gheorghiu a devenit vicepremier în octombrie 2025, după ce președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire și ea a depus jurământul de învestitură. Gheorghiu l-a înlocuit pe Dragoș Anastasiu, care a demisionat în iulie 2025 după scandalul legat de mita dată timp de 8 ani la ANAF.