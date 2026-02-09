{ez-toc]

Fostă jucătoare de volei și absolventă la Torino

Diploma nu mai este suficientă, masteratele costă prea mult, iar timpul, atunci când ai o familie, devine un lux. Povestea Francescăi, scriu jurnaliștii Corriere della Sera, este una dintre multele care arată ce se întâmplă atunci când educația nu reușește să se transforme în muncă, iar piața nu mai este primitoare nici pentru cei care au lucrat mereu.

Francesca s-a născut și a crescut la Torino. Ani la rând, viața ei a fost voleiul. „Cariera sportivă vine de la sine: ești dotată fizic și ești plătită pentru a face ceea ce ai face gratis”.

A jucat între B1 și A2, la Torino și în toată Italia, cu o rutină totală: două antrenamente pe zi, meciuri sâmbăta și duminica. „Cât timp joci, poți trăi din asta. Astăzi câștigurile sunt mai mici decât odinioară, dar comparabile cu un salariu mediu: între 1.500 și 2.000 de euro, ceea ce îți permite să mergi înainte destul de bine”. O stabilitate doar aparentă: „Campionatul durează opt luni și trăiești din deconturi. Nu ai fluturaș de salariu, nu ești plătită ca un angajat obișnuit, nu există contribuții”.

Din venituri pasive, spune ea, „trăiesc doar fotbaliștii”. Profesioniștii adevărați rămân puțini: fotbal, tenis, baschet și volei masculin de Serie A.

Când începe să înțeleagă că sportul se apropie de final, Francesca încearcă să-și construiască o alternativă. Se înscrie la Studii și Relații Internaționale la Universitatea din Torino, o licență obținută la 28 de ani, în 2009, „chiar în plină criză economică”.

Încearcă să folosească diploma: concursuri, selecții, stagii. „Una la Geneva, trei luni fără salariu. Alta la Bruxelles, patru luni gratis”. Însă costul vieții din acele orașe, explică ea, „era imposibil”. Jucând volei reușea să se întrețină și să mai economisească, dar nu să investească în sine. „Diploma o am, dar a trebuit să o pun deoparte”.

De la cariera în sport și facultate, la șomaj

Până la 32 de ani continuă să joace, apoi intră definitiv în lumea muncii.

„Nu am avut niciodată probleme să mă adaptez. Am fost mereu foarte flexibilă, clasicul om bun la toate într-un birou: gestionez puțin din toate”. Până astăzi. De mai bine de un an este șomeră. Este mamă singură, are două fiice de 6 și 8 ani și un credit ipotecar de plătit.

„Aceasta este ultima lună de indemnizație. Din următoarea nu știu din ce voi trăi”. Trimite zeci, uneori sute de CV-uri. Telefoanele vin, la fel și interviurile. „Dar apoi nu se concretizează niciodată. Ultimul părea rezolvat, acum câteva zile. Și totuși, nimic”.

Mamă singură, face curățenie pentru 50 de euro pe săptămână

Ideea de a reveni la studii există. „Master? Da, dar costă enorm”. Anul acesta are acces la cursuri finanțate prin PNRR, așa-numitele proiecte GOL.

„Formare făcută foarte prost. La inteligență artificială nici măcar nu știau să explice programul”.

Îl urmează doar pe cel de engleză avansată. „Nu am nevoie de cursuri despre cum se pornește un calculator sau cum se trimite un e-mail. Am o diplomă. Dacă trebuie să mă formez cu adevărat, îmi trebuie timp. Și bani”. Între timp acceptă ce găsește: „Mă duc să fac curățenie: 50 de euro pe săptămână. Dar ce poți face cu atât?”.

În Italia, mecanicii și electroniștii câștigă aproape cât experții IT

Printre cele mai bine plătite locuri de muncă din Italia pentru absolvenții de liceu se numără roluri în sectoarele tehnologiei, tehnic și vânzărilor. Experții IT sunt deosebit de căutați, cu salarii medii între 30.000-35.000 de euro pe an, datorită digitalizării crescânde a afacerilor.

În sectorul industrial, tehnicienii mecanici și electronici sunt foarte solicitați, mai ales în regiuni cu o prezență puternică în producție, cum ar fi Lombardia, Piemont și Emilia-Romagna. Aceste profiluri tehnice pot oferi salarii între 28.000 și 33.000 de euro pe an.

Tehnicienii de vânzări și cei din serviciile turistice se confruntă cu o cerere semnificativă, în special în zonele metropolitane și regiunile turistice. Salariile medii pentru aceste poziții sunt de aproximativ 25.000-30.000 de euro pe an, plus stimulente legate de performanță. Serviciile sociale și de sănătate reprezintă un alt sector în creștere. Lucrătorii sociali și profesioniștii din domeniul sănătății calificați pot accesa posturi stabile și bine plătite, datorită investițiilor publice în aceste domenii.