Orașul din Europa perfect pentru Ziua Îndrăgostiților: este comparat cu Veneția și vinul costă doar 3 euro

Orașul din Europa considerat perfect pentru Ziua Îndrăgostiților

Aveiro, orașul romantic al Portugaliei, oferă vacanțe de neuitat între canale, plaje cu nisip fin și faimoasele case vopsite în dungi colorate de pe Costa Nova. Acest oraș mai puțin cunoscut decât vecinul său, Porto, este adesea numit „Veneția Portugaliei”, datorită rețelei sale de canale pitorești și bărcilor colorate, denumite Moliceiro.

Una dintre atracțiile principale ale orașului o reprezintă croazierele pe Canalul Central în bărci tradiționale Moliceiro, cu prețuri de la 13 euro, aproximativ 64 de lei. De asemenea, Costa Nova, cu plajele sale întinse și Farol da Barra, cel mai înalt far din Portugalia, oferă experiențe de neuitat pentru turiști.

Plimbările pe canalele din Aveiro sunt motivul pentru care orașul este comparat cu Veneția

Aveiro este construit în jurul apelor lagunei Ria de Aveiro, o întindere de apă sărată de coastă, înconjurată de canale. Cel mai mare dintre acestea, Canal Central de Aveiro, traversează centrul orașului și oferă turiștilor posibilitatea de a face croaziere de-a lungul apei în Moliceiro, bărci tradiționale folosite odinioară pentru colectarea algelor. Aceste tururi de agrement pot fi rezervate începând de la 13 euro, conform publicației britanice The Sun.

Tururile încep pe Canalul Central al Riei de Aveiro și se îndreaptă către Canalul São Roque, situat la nord de oraș. De-a lungul malurilor canalelor se găsesc numeroase baruri, restaurante și cafenele. Foto: Shutterstock

Printre cele mai populare se numără Boteco Aveiro, Taberna do Canal și Luxor Lounge, locuri ideale pentru o pauză relaxantă. Pentru cei care caută o experiență mai neconvențională, Neighbourhood Alavarium Bar oferă șezlonguri în curtea interioară, iar o halbă de bere locală costă doar 2,75 euro, aproximativ 13,50 lei.

Turiștii se pot bucura de preparate tradiționale delicioase și vinuri la doar trei euro

Pentru iubitorii gastronomiei, Aveiro este renumit pentru un desert tradițional portughez realizat din gălbenușuri de ou dulci și zahăr, acoperite cu o crustă fină din napolitană.

Aceste delicii pot fi savurate în cafenelele și patiseriile locale pentru aproximativ 1,60 euro, aproximativ 7,80 lei. Pentru pasionații de vinuri, regiunea Bairrada, situată în apropiere de Aveiro, este cunoscută pentru producția de vinuri spumante și roșii.

Tururile la podgoriile din zonă sunt accesibile ca preț, iar barurile și restaurantele din centrul orașului oferă pahare de vin începând de la 2,30 euro.

Un sat pitoresc ideal pentru îndrăgostiți se află la doar câteva minute de Aveiro

La doar 10 minute de centrul orașului se află satul de coastă Costa Nova, un loc de o frumusețe unică, descris de turiști drept „cea mai adorabilă locație”. Este una dintre cele mai frumoase destinații turistice din Portugalia.

Clădirile de pe malul apei sunt faimoase pentru dungile lor colorate, care odinioară ajutau pescarii să-și recunoască casele prin ceață. Foto: Shutterstock

Plaja principală, Praia da Costa Nova, se întinde pe aproape 1,6 kilometri și este ideală pentru plajă, având nisip fin și alb.

Atenție însă, valurile puternice din Oceanul Atlantic pot constitui o provocare pentru înotători. Aici se află și Farol da Barra, cel mai înalt far din Portugalia. Cu cei 288 de trepte ale sale, farul oferă priveliști spectaculoase asupra coastei, fiind o atracție de neratat pentru turiști.

Cum pot ajunge turiștii în orașul Aveiro din Portugalia

Orașul nu dispune de un aeroport internațional, însă cel mai apropiat aeroport se află la doar 34 de minute distanță cu trenul. Este vorba despre aeroportul din Porto, orașul fiind considerat destinația perfectă pentru un city break în Portugalia. Biletele de tren pot fi achiziționate cu prețuri care încep de la 7 euro. Din București există zboruri către Porto, însă cele mai multe dintre ele cu escală în Spania, Franța sau Regatul Unit.

