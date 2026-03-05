Apple tocmai a lansat noul iPhone 17e. Este telefonul care aduce puterea modelelor mai scumpe la un preț care nu îți golește buzunarul. Noul smartphone „de buget” e disponibil acum la precomandă, începând de la prețul de 3.600 de lei. Marea surpriză? Sub carcasă se află procesorul A19, același de pe modelul de bază iPhone 17, ceea ce înseamnă că vei avea acces complet la toate funcțiile de inteligență artificială Apple Intelligence, mai ales că urmează să se lanseze o versiune actualizată a acestor funcții.

Și, ca să continuăm în tonul lansărilor, brandul „razr” de la Motorola trece la nivelul următor cu un pliabil de tip „fold” și o baterie mare de tot. La MWC 2026, compania a prezentat noul motorola razr fold, un telefon care se deschide într-un ecran de peste 8 inci. Motorola vrea să fie peste Samsung și Google la capitolul productivitate, și au dotat smartphone-ul cu procesorul Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB RAM și, cel mai important, o baterie de 6.000 mAh, cea mai mare văzută până acum pe un pliabil de acest tip.

Care a fost ultima dată când ți-ai dat seama că dai scroll fără oprire? Nu ești singurul. Știința confirmă: capacitatea noastră de concentrare s-a prăbușit în ultimii 20 de ani! Dacă în anul 2004 puteam să ne concentrăm pe un ecran timp de două minute și jumătate, astăzi rezistăm, în medie, doar 47 de secunde. Cercetătorii americani avertizează că algoritmii ne-au antrenat creierul să caute doar satisfacție instantanee. Partea proastă? După ce ești distras de o notificare, îți ia peste 25 de minute să revii la concentrarea maximă de dinainte.

Apple dă lovitura pe piața laptopurilor ieftine! Compania americană a lansat MacBook Neo, cel mai accesibil Mac creat vreodată, la un preț care va speria concurența. Începând cu 11 martie, poți avea un laptop Apple nou-nouț pornind de la 3.500 de lei, sau chiar 3.000 de lei dacă ești student sau profesor. Cum a reușit gigantul din Cupertino acest preț record? MacBook Neo este primul laptop care folosește procesor de iPhone, mai exact A18 Pro. Mai mult de-atât, device-ul rulează sistemul de operare complet macOS, nu unul simplificat.

Cine spunea că jocurile video au termen de expirare? World of Warcraft tocmai a lansat expansiunea Midnight, demonstrând că e un fenomen care refuză să dispară! La 22 de ani de la lansarea care a schimbat istoria internetului și a gaming-ului, Azeroth rămâne locul de întâlnire pentru milioane de jucători. Ca un fapt divers amuzant, e uimitor cum într-o eră a jocurilor care dispar după doar câteva luni, WoW a supraviețuit pe tot parcursul evoluției de la monitoarele „cu tub” la ecranele OLED 4K din prezent.

