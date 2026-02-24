Cum ar fi să știi exact suma pe care o poți împrumuta?

Imobiliare.ro Finance a creat un proces 100% online, care îți analizează profilul de creditare pe baza datelor de la ANAF și Biroul de Credit, fără impact asupra scorului FICO. Afli suma maximă pe care o poți împrumuta și cauți realist proprietăți în bugetul tău.

Vrei un credit ipotecar cu venituri din chirii și nu știi de unde să începi? Îți spunem noi. Găsești oferte la majoritatea băncilor, însă veniturile trebuie să provină doar din contracte înregistrate la ANAF. Imobilul închiriat trebuie să fie rezidențial, iar valabilitatea contractului să acopere perioada creditului.

România are una dintre cele mai mari rate de proprietari din Europa, dar puțini își finanțează locuința prin credit. În vest, creditele ipotecare depășesc 50-60% din PIB, în timp ce la noi, în 2025, nivelul a fost sub 7%. Potrivit OCDE, suntem printre puținele țări unde accesul la locuințe s-a îmbunătățit, iar raportul preț/venit rămâne sub media europeană.

Inflația încetinește, dar urmează o creștere temporară în trimestrul doi, pe fondul scumpirii energiei electrice și a majorărilor de taxe din vară. Potrivit BNR, inflația ar urma să scadă substanțial în a doua parte a anului. Proiecțiile indică un nivel de 3,9% la final de 2026, o valoare considerată mai stabilă pentru economie.

Recesiune tehnică sau economică: care e diferența? Recesiunea tehnică apare atunci când economia, măsurată prin PIB, scade două trimestre la rând. Este un semnal că ritmul de creștere încetinește, dar nu înseamnă automat blocaj economic sau șomaj ridicat, așa cum e într-o recesiune economică. Creditele rămân disponibile, iar dobânzile pot scădea.

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării. Testează-ți opțiunile printr-o simulare rapidă și găsește creditul potrivit.

Alte știri

Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după 4 ani de război, la 35 de minute după Ilie Bolojan
Știri România 11:52
Nicușor Dan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după 4 ani de război, la 35 de minute după Ilie Bolojan
Ploi, lapoviță și polei în București, în următoarele 2 zile. ANM anunță temperaturi de minus 3 grade Celsius
Știri România 11:20
Ploi, lapoviță și polei în București, în următoarele 2 zile. ANM anunță temperaturi de minus 3 grade Celsius
Monden

Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, a împlinit 30 de ani. Cei doi vor dansa pe 1 martie la Campionatul Național de Dans Sportiv pe Secțiuni 2026
Stiri Mondene 11:52
Andreea Matei, partenera de dans a lui Rareș Cojoc, a împlinit 30 de ani. Cei doi vor dansa pe 1 martie la Campionatul Național de Dans Sportiv pe Secțiuni 2026
Adriana Bahmuțeanu, declarații despre salonul de masaj care ar avea legătură cu Alina Cotabiță. Vedeta locuiește în apropiere: „Se știa foarte bine ce se întâmplă acolo”
Stiri Mondene 11:45
Adriana Bahmuțeanu, declarații despre salonul de masaj care ar avea legătură cu Alina Cotabiță. Vedeta locuiește în apropiere: „Se știa foarte bine ce se întâmplă acolo”
Politic

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Politică 11:31
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru Ucraina, după patru ani de război, înaintea președintelui Nicușor Dan
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale”
Exclusiv
Politică 11:06
Proiectul prin care locuitorii din București nu plătesc dacă apa caldă și căldura nu sunt în parametri, blocat în CGMB. Daniel Băluță: „Vom face grevă și plângeri penale”
