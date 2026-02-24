Cum ar fi să știi exact suma pe care o poți împrumuta?

Imobiliare.ro Finance a creat un proces 100% online, care îți analizează profilul de creditare pe baza datelor de la ANAF și Biroul de Credit, fără impact asupra scorului FICO. Afli suma maximă pe care o poți împrumuta și cauți realist proprietăți în bugetul tău.

Vrei un credit ipotecar cu venituri din chirii și nu știi de unde să începi? Îți spunem noi. Găsești oferte la majoritatea băncilor, însă veniturile trebuie să provină doar din contracte înregistrate la ANAF. Imobilul închiriat trebuie să fie rezidențial, iar valabilitatea contractului să acopere perioada creditului.

România are una dintre cele mai mari rate de proprietari din Europa, dar puțini își finanțează locuința prin credit. În vest, creditele ipotecare depășesc 50-60% din PIB, în timp ce la noi, în 2025, nivelul a fost sub 7%. Potrivit OCDE, suntem printre puținele țări unde accesul la locuințe s-a îmbunătățit, iar raportul preț/venit rămâne sub media europeană.

Inflația încetinește, dar urmează o creștere temporară în trimestrul doi, pe fondul scumpirii energiei electrice și a majorărilor de taxe din vară. Potrivit BNR, inflația ar urma să scadă substanțial în a doua parte a anului. Proiecțiile indică un nivel de 3,9% la final de 2026, o valoare considerată mai stabilă pentru economie.

Recesiune tehnică sau economică: care e diferența? Recesiunea tehnică apare atunci când economia, măsurată prin PIB, scade două trimestre la rând. Este un semnal că ritmul de creștere încetinește, dar nu înseamnă automat blocaj economic sau șomaj ridicat, așa cum e într-o recesiune economică. Creditele rămân disponibile, iar dobânzile pot scădea.

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării. Testează-ți opțiunile printr-o simulare rapidă și găsește creditul potrivit.

