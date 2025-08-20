Miercuri dimineață, locuitorii cătunului „Les Vessats”, din localitatea Leynes, au fost treziți de zgomotul produs de un autobuz, după ce un șofer a încurcat drumul și a intrat pe un sector în care era stabilită o interdicție de circulație pentru vehiculele de peste 7,5 tone, relatează publicația locală Mâcon Infos.

După ieșirea de pe autostrada A6, șoferul vehiculului, înmatriculat în Satu Mare, a urmat un traseu pe care, de obicei, și două mașini, de dimensiuni mici, întâmpină dificultăți dacă circulă, în sens opus, în același timp.

Localnici au fost speriați de zgomotul produs de autobuz.

„Am fost trezit de zgomotul a ceea ce credeam că este un camion mare lângă ferestrele locuinței mele. La 6 dimineața, este surprinzător! Îngrijorat, am ieșit să văd ce se întâmplă. Acum câțiva ani, o semiremorcă lituaniană, rătăcită în cătun, mi-a smuls o parte din acoperiș în timp ce încerca să manevreze”, a spus un localnic, potrivit publicației citate.

Din autobuz au coborât 50 de români. „Am avut surpriza să mă trezesc în fața unui autobuz mare din care au coborât aproximativ cincizeci de persoane, dintre care niciuna nu înțelegea franceza sau engleza”, a mai adăugat localnicul.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

S-a constatat că șoferul s-a rătăcit, întâmpinând dificultăți din cauza faptului că strada foarte îngustă era aproape nepracticabilă pentru un astfel de vehicul. Grupul de români trebuia să ajungă în centrul localității Leynes, unde urmau să-și desfășoare activitatea de culegători de struguri.

Românii au fost ajutați, în cele din urmă, de responsabilul domeniului viticol, la care urmau să lucreze. Acesta a venit la fața locului pentru a-i ghida și a-i ajuta să ajungă la destinație.



