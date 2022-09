Ca parte a sărbătoririi Jubileului de Platină din iunie, regina a fost filmată luând ceaiul cu Ursul Paddington, un personaj emblemtatic din literatura engleză, în cadrul scenetei care a deschis petrecerea difuzată de BBC la Palatul Buckingham, marcând cei 70 de ani de domnie.

Când festivitățile erau pe cale să înceapă, Ursul Paddington i-a oferit gustarea lui preferată, un sandviș cu marmeladă. „Întotdeauna țin unul în caz de urgență”, a spus el, scoțând un sandviș de sub celebra lui pălărie roșie.

„La fel și eu”, a răspuns Regina, deschizându-și geanta neagră și scoțând-ul pe a ei.

În cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, Regina și-a făcut o intrare dramatică cu ajutorul unei alte embleme britanice, James Bond.

În cadrul unei scenete create de regizorul Danny Boyle, regina a primit o vizită de la agentul 007 interpretat de actorul Daniel Craig, la Palatul Buckingham, înainte ca cei doi să plece împreună cu elicopterul.

Câteva clipe mai apoi, în aceeași scenetă, regina pare să sară cu parașuta din elicopter pentru a ateriza pe Stadionul Olimpic, în uralele zecilor de mii de spectatori.

În 2016, Regina a apărut într-un alt videoclip viral, de data aceasta împreună cu nepotul ei, Prințul Harry, pentru a promova Jocurile Invictus, un eveniment sportiv dedicat veteranilor răniți în teatrele de operațiuni.

Cei doi au vizionat un mesaj video de la fostul președinte american și prima doamnă Barack și Michelle Obama, care i-au lansat prințului Harry o provocare sportivă.

Regina a rămas neimpresionată. „Oh, pe bune, te rog”, a spus atunci suverana.

Regina a tăiat multe prăjituri în timpul vieții, iar într-una dintre dăți a făcut acest lucru cu o sabie de ceremonie. Ea a încercat metoda neobișnuită la un eveniment caritabil din Cornwall, la care participa alături de Camilla, actuala Regină Consoartă și Kate Middleton, Ducesa de Cornwall și Cambridge.

