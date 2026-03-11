„Acțiune intenționată”

Incendiu devastator în Elveția: un autobuz de linie Postauto a fost cuprins de flăcări marți seara, în localitatea Kerzers, situată la aproximativ 26 de kilometri vest de Berna.

6 oameni și-au pierdut viața, iar alți 5 au fost răniți, dintre care trei se află în stare gravă, potrivit poliției cantonale din Freiburg.

Poliția investighează cauzele tragediei și nu exclude varianta unei „acțiuni intenționate”. Frederic Papaux, purtător de cuvânt al poliției din cantonul Freiburg, a confirmat că ipoteza unui act intenționat și a unei „mâini criminale” este luată în considerare.

Incendiul a fost provocat de un bărbat aflat în autobuz, care și-a turnat benzină pe el și și-a dat foc. Încă nu este clar dacă a fost vorba de un atac terorist, au explicat anchetatorii.

„Un bărbat și-a dat foc”

O înregistrare video arată o persoană aleargă țipând și pare să aibă arsuri pe mâini. În fundal se aud țipete de durere.

Videoclipul îl surprinde pe bărbatul rănit spunând în albaneză: „Un bărbat și-a dat foc. Și-a turnat benzină pe el și apoi s-a aprins”.

Parchetul a deschis o anchetă penală și conduce ancheta.

Poliția cantonală din Fribourg a primit apel de urgență în jurul orei 18.25, ora locală. Vehiculul era deja cuprins complet de flăcări când au sosit serviciile de urgență.

3 răniți în stare gravă, duși cu elicopterul la spital

La fața locului au intervenit echipaje masive de pompieri, poliție și ambulanțe, iar 3 răniți în stare critică au fost transportați de urgență la spital cu elicoptere de salvare și ambulanțe.

Un paramedic este printre cei 5 răniți: a suferit răni în timpul operațiunilor de salvare.

Nu a fost confirmat numărul exact de pasageri care se aflau în autobuz în momentul izbucnirii incendiului.

Imaginile și înregistrările video distribuite pe rețelele sociale arată flăcări înalte care cuprind complet vehiculul.

Un martor ocular a povestit: „Deasupra magazinului Spar, în apropiere, totul era negru, se ridica o coloană uriașă de fum”. Un alt martor a adăugat: „Nimeni nu avea voie să se apropie”.

Tragedie aproape de destinație

Autobuzul aparținea companiei Postauto, care operează linii de transport în special în zonele rurale din Elveția.

Incidentul s-a petrecut cu puțin timp înainte ca vehiculul să ajungă la stația finală din Kerzers. Zona a fost închisă peste noapte.

Președintele Elveției, Guy Parmelin, 66 de ani, a transmis un mesaj de condoleanțe pe platforma X: „Mă șochează și mă întristează profund faptul că din nou oameni și-au pierdut viața în urma unui incendiu grav în Elveția”.

Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026

O conferință de presă va avea loc miercuri după-amiază, la ora 14.00, 15.00 în România, în clădirea poliției cantonale din Granges-Paccot, Fribourg, potrivit Consiliului de Stat. Autoritățile vor oferi o actualizare.

Acest incident vine la doar câteva luni după un alt dezastru tragic petrecut în ianuarie 2026, când un incendiul dintr-un bar din stațiunea de schi Crans Montana a provocat moartea a 41 de oameni și rănirea altor 115.

