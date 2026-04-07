60 de lucruri care nu pot exista fără petrol. De ce este economia globală atât de dependentă de țiței și gaze

Acest lucru se întâmplă din cauză că, dincolo de carburanți, petrolul și derivatele sale sunt folosite în producerea unor bunuri despre care marea masă a oamenilor nici măcar nu își imaginează.

De la periuța de dinți, la medicamente, la haine, la parfumuri, la mâncare și la drumurile în sine pe care mergem, petrolul peste peste tot în jurul nostru, fie că îl vedem, fie că nu.

Până și energia verde e dependentă de petrol: eolienele și panourile solare necesită derivate din petrol precum rășini, uleiuri sau plastice.

Conform unui document al Departamentului Energiei din Statele Unite, peste 6.000 de produse din jurul nostru sunt realizate din derivate petrochimice realizate din petrol și gaze naturale.

Îmbrăcăminte și încălțăminte

1- Poliester: Folosit la cămăși, pantaloni și rochii

2- Nailon: Folosit la ciorapi și frânghii

3- Acrilic: Folosit adesea ca substitut pentru lână în haine

4- Spandex/Lycra: Se regăsește în îmbrăcămintea sport și costumele de baie

5- Încălțăminte sport: Tălpile din cauciuc și fețele din țesături sintetice se fac din derivate de țișei

6- Haine de ploaie: PVC rezistent la apă sau țesături tratate

7- Nasturi: Fabricați din rășini plastice

Îngrijire personală și cosmetice

8- Ruj: Conține ceară de parafină și coloranți pe bază de petrol

9- Șampon: Sticlele și agenții surfactanți sunt pe bază de petrol

10- Pastă de dinți: Conține un poloxamer și glicerină

11- Vaselină: Un produs secundar direct al rafinării petrolului

12- Loțiune de mâini: Conține adesea ulei mineral

13- Ojă: ojele comune sunt bazate pe ingrediente derivate din produse petrochimice

14- Vopsea de păr: Coloranți sintetici

15- Parfum: Utilizează adesea componente sintetice derivate din petrol

16- Periuțe de dinți: Au mâner din plastic și peri din nailon

Bunuri de uz casnic

17- Saci de gunoi: Sunt realizați din plastic din polietilenă

18- Lichid de spălat vase: Detergenți fabricați din produse petrochimice

19- Detergenți de haine: Sunt realizați din derivate de petrol

20- Lumânări: Fabricate în principal din ceară de parafină

21- Creioane colorate: Realizate cu ceară de parafină

22- Cerneală: Solvenți pe bază de petrol

23- Pixuri: Carcase din plastic, iar minele la fel

24- Pardoseli din PVC: Produse sintetice făcute din combustibili fosili

25- Covoare: Fibre de nailon

26- Perdele: Țesături sintetice

27- Perne: Umplutura este din poliester

28- Trolere: fabricate din plastic turnat

29- Adezivi/lipici/scoci: Sunt rășini sintetice

30- Ambalaje alimentare: Folii și recipiente din plastic

31- Vopseluri: Folosesc rășini derivate din petrol

Medicină și sănătate

32- Valve cardiace: Sunt realizate dintr-un material special derivat din petrol

33- Proteze: Realizate din fibră de carbon ușoară și plastic

34- Aspirină: Este sintetizată din benzen

35- Antiseptice: Formulate folosind derivați ai petrolului

36- Antihistaminice: Medicamentele împotriva alergiilor se fac din derivați petrochimici

37- Lentile de contact moi: Polimeri

38- Aparate auditive: Au carcasă din plastic

39- Proteze dentare: Făcute cu rășină acrilică

40- Bandaje: Suport adeziv și plastic

41- Capsule cu vitamine: Înlocuitori ai învelișului de gelatină

42- Pungi pentru perfuzii: PVC plastifiat

43- Ochelari de vedere: cea mai mare parte a ramelor de ochelari este făcută din plastic

Electronică și tehnologie

44- Smartphone-uri: Aproape toate componentele sunt din plastic

45- Calculatoare și laptopuri: Carcasele și plăcile cu circuite sunt făcute din plastic

46- CD-uri, DVD-uri și discuri Blue-Ray: Sunt făcute din plastic policarbonat

47- Aparate foto: Corpurile și lentilele sunt din plastic tratat special

Energie și utilități

48- Panouri solare: Conțin celulele fotovoltaince sunt încapsulate în plastic, o serie de componente ale acestora ce necesită polimeri din combustibili fosili, în vreme ce minarea resurselor utilizează motorină

49- Eoliene: palele eolienelor sunt realizate din materiale compozite realizate din fibră de sticlă, fibră de carbon și rășini polimerice. Acestea din urmă sunt produse petrochimice, adică făcute din rafinarea petrolului

50- Conducte de apă: sunt realizate din polietilenă, datorită rezistenței la coroziune și durabilității. Aceasta este practic un plastic și se face din hidrocarburi

51- Buteliile de gaze: acestea sunt încărcate cu gaz petrolier lichefiat la presiuni mari, adică un amestec de propan și butan

Transport și industrie

52 – Anvelope: Cauciucul sintetic din roțile mașinilor este făcut din derivați de petrol

53 – Benzină și motorină: Combustibili pentru mașini și utilaje grele

54- Asfalt/Bitum: Pavaj rutier

55- Ulei de motor: Lubrifiantul pentru motoare e făcut tot la rafinarea petrolului

56 – Antigel: Etilen glicol, protejează motoarele mașinilor iarna

Alimentație

57- Gumă de mestecat: Folosește o bază sintetică derivată din petrol

58- Înghețată de vanilie: Vanilina este derivată din produse petrochimice

59- Tigăile antiaderente: teflonul nu este realizat din petrol, dar este dependent de componente derivate. Materiile prime pentru producerea sa includ compuși fluorurați și hidrocarburi ce provin din rafinarea petrolului și prelucrarea gazelor naturale

60- Insecticide: sunt realizate din petrol

Produse dependente de gaze naturale

Pe lângă acestea există și produsele care necesită gaze naturale:

– Îngrășămintele chimice: Acestea sunt realizate din gaze naturale, iar fără acestea nu poate exista practic mâncare

– Cipuri: producerea de cipuri este dependentă de heliu, obținut gaze naturale. Heliul este indispensabil și de neînlocuit.

