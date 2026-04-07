60 de lucruri care nu pot exista fără petrol. De ce este economia globală atât de dependentă de țiței și gaze

Acest lucru se întâmplă din cauză că, dincolo de carburanți, petrolul și derivatele sale sunt folosite în producerea unor bunuri despre care marea masă a oamenilor nici măcar nu își imaginează.
De la periuța de dinți, la medicamente, la haine, la parfumuri, la mâncare și la drumurile în sine pe care mergem, petrolul peste peste tot în jurul nostru, fie că îl vedem, fie că nu.
Până și energia verde e dependentă de petrol: eolienele și panourile solare necesită derivate din petrol precum rășini, uleiuri sau plastice.
Conform unui document al Departamentului Energiei din Statele Unite, peste 6.000 de produse din jurul nostru sunt realizate din derivate petrochimice realizate din petrol și gaze naturale.
Îmbrăcăminte și încălțăminte
1- Poliester: Folosit la cămăși, pantaloni și rochii
2- Nailon: Folosit la ciorapi și frânghii
3- Acrilic: Folosit adesea ca substitut pentru lână în haine
4- Spandex/Lycra: Se regăsește în îmbrăcămintea sport și costumele de baie
5- Încălțăminte sport: Tălpile din cauciuc și fețele din țesături sintetice se fac din derivate de țișei
6- Haine de ploaie: PVC rezistent la apă sau țesături tratate
7- Nasturi: Fabricați din rășini plastice
Îngrijire personală și cosmetice
8- Ruj: Conține ceară de parafină și coloranți pe bază de petrol
9- Șampon: Sticlele și agenții surfactanți sunt pe bază de petrol
10- Pastă de dinți: Conține un poloxamer și glicerină
11- Vaselină: Un produs secundar direct al rafinării petrolului
12- Loțiune de mâini: Conține adesea ulei mineral
13- Ojă: ojele comune sunt bazate pe ingrediente derivate din produse petrochimice
14- Vopsea de păr: Coloranți sintetici
15- Parfum: Utilizează adesea componente sintetice derivate din petrol
16- Periuțe de dinți: Au mâner din plastic și peri din nailon
Bunuri de uz casnic
17- Saci de gunoi: Sunt realizați din plastic din polietilenă
18- Lichid de spălat vase: Detergenți fabricați din produse petrochimice
19- Detergenți de haine: Sunt realizați din derivate de petrol
20- Lumânări: Fabricate în principal din ceară de parafină
21- Creioane colorate: Realizate cu ceară de parafină
22- Cerneală: Solvenți pe bază de petrol
23- Pixuri: Carcase din plastic, iar minele la fel
24- Pardoseli din PVC: Produse sintetice făcute din combustibili fosili
25- Covoare: Fibre de nailon
26- Perdele: Țesături sintetice
27- Perne: Umplutura este din poliester
28- Trolere: fabricate din plastic turnat
29- Adezivi/lipici/scoci: Sunt rășini sintetice
30- Ambalaje alimentare: Folii și recipiente din plastic
31- Vopseluri: Folosesc rășini derivate din petrol
Medicină și sănătate
32- Valve cardiace: Sunt realizate dintr-un material special derivat din petrol
33- Proteze: Realizate din fibră de carbon ușoară și plastic
34- Aspirină: Este sintetizată din benzen
35- Antiseptice: Formulate folosind derivați ai petrolului
36- Antihistaminice: Medicamentele împotriva alergiilor se fac din derivați petrochimici
37- Lentile de contact moi: Polimeri
38- Aparate auditive: Au carcasă din plastic
39- Proteze dentare: Făcute cu rășină acrilică
40- Bandaje: Suport adeziv și plastic
41- Capsule cu vitamine: Înlocuitori ai învelișului de gelatină
42- Pungi pentru perfuzii: PVC plastifiat
43- Ochelari de vedere: cea mai mare parte a ramelor de ochelari este făcută din plastic
Electronică și tehnologie
44- Smartphone-uri: Aproape toate componentele sunt din plastic
45- Calculatoare și laptopuri: Carcasele și plăcile cu circuite sunt făcute din plastic
46- CD-uri, DVD-uri și discuri Blue-Ray: Sunt făcute din plastic policarbonat
47- Aparate foto: Corpurile și lentilele sunt din plastic tratat special
Energie și utilități
48- Panouri solare: Conțin celulele fotovoltaince sunt încapsulate în plastic, o serie de componente ale acestora ce necesită polimeri din combustibili fosili, în vreme ce minarea resurselor utilizează motorină
49- Eoliene: palele eolienelor sunt realizate din materiale compozite realizate din fibră de sticlă, fibră de carbon și rășini polimerice. Acestea din urmă sunt produse petrochimice, adică făcute din rafinarea petrolului
50- Conducte de apă: sunt realizate din polietilenă, datorită rezistenței la coroziune și durabilității. Aceasta este practic un plastic și se face din hidrocarburi
51- Buteliile de gaze: acestea sunt încărcate cu gaz petrolier lichefiat la presiuni mari, adică un amestec de propan și butan
Transport și industrie
52 – Anvelope: Cauciucul sintetic din roțile mașinilor este făcut din derivați de petrol
53 – Benzină și motorină: Combustibili pentru mașini și utilaje grele
54- Asfalt/Bitum: Pavaj rutier
55- Ulei de motor: Lubrifiantul pentru motoare e făcut tot la rafinarea petrolului
56 – Antigel: Etilen glicol, protejează motoarele mașinilor iarna
Alimentație
57- Gumă de mestecat: Folosește o bază sintetică derivată din petrol
58- Înghețată de vanilie: Vanilina este derivată din produse petrochimice
59- Tigăile antiaderente: teflonul nu este realizat din petrol, dar este dependent de componente derivate. Materiile prime pentru producerea sa includ compuși fluorurați și hidrocarburi ce provin din rafinarea petrolului și prelucrarea gazelor naturale
60- Insecticide: sunt realizate din petrol
Produse dependente de gaze naturale
Pe lângă acestea există și produsele care necesită gaze naturale:
– Îngrășămintele chimice: Acestea sunt realizate din gaze naturale, iar fără acestea nu poate exista practic mâncare
– Cipuri: producerea de cipuri este dependentă de heliu, obținut gaze naturale. Heliul este indispensabil și de neînlocuit.
DavidAlex369 07.04.2026, 12:05
La peste 60% din produsele enumerate putem gasi inlocuitorii mai prietenoşi cu mediul si sanatatea noastra si a copiilor copiilor nostri ( orice invaț are si dezvaț ! doar o problema de comoditate si voiintă...)
