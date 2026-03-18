Proprietarul casei din Belgia, un bărbat în vârstă de circa 50 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 16.000 de euro. În plus, autoritățile au confiscat suma de 41.200 de euro, provenită din chirii încasate ilegal.

Potrivit anchetei, imobilul era într-o stare avansată de degradare. Camerele închiriate fără autorizație aveau ferestre putrezite, pereți umezi și mucegăiți, iar instalațiile electrice și sistemul de încălzire erau învechite.

Autoritățile au constatat riscuri majore pentru locatari, inclusiv pericol de electrocutare și intoxicație cu monoxid de carbon.

În casă locuiau nu mai puțin de 60 de oameni.

Situația a fost descoperită în urma unui control de rutină al poliției, deși imobilul era închiriat de aproximativ 30 de ani.

„Inculpatul se gândea doar la câștigul financiar, fără a fi nevoit să suporte vreun cost pentru imobil. Datorită unei intervenții întâmplătoare a poliției s-a pus capăt acestei situații, altfel inculpatul ar fi continuat să facă acest lucru”, a subliniat instanța.

Pe lângă sancțiunile primite, proprietarul este obligat să renoveze complet clădirea sau să o demoleze în termen de un an. În caz contrar, acesta va trebui să plătească penalități de 150 de euro pentru fiecare zi de întârziere.

Dacă lucrările nu vor fi realizate, autoritățile locale din Zonhoven, localitatea aflată în nord estul Belgiei, sau inspectorul flamand pentru locuințe pot interveni, urmând ca toate costurile să fie suportate de proprietar.

