Kliciko: „Plecați unde puteți”

În contextul atacurilor masive asupra infrastructurii energetice din Kiev, primarul orașului, Vitali Kliciko, a îndemnat locuitorii care pot să părăsească temporar capitala ucraineană.

Aproximativ 600.000 de oameni au plecat deja din orașul ce numără peste 3 milioane de locuitori de la începutul lunii ianuarie

Situația a fost declanșată de atacurile rusești care au provocat întreruperi severe ale alimentării cu electricitate, încălzire și apă, într-o perioadă cu temperaturi de până la -20°C.

„Rusia dorește să provoace o catastrofă umanitară în orașul nostru natal, astfel încât oamenii să înghețe de frig în timpul iernii. E cea mai grea iarnă din istoria Kievului”, a declarat Kliciko.

Primarul a avertizat asupra riscului unei crize majore, în timp ce echipele de intervenție încearcă să restabilească funcționarea rețelei electrice în condiții de ninsoare abundentă.

Alimentarea cu apă și încălzirea rămân în stare critică

Alimentarea cu apă și încălzirea rămân, de asemenea, într-o stare critică. „Am fost forțați să golim apa din sistemele centralizate de încălzire și alimentare cu apă pentru a preveni transformarea acesteia în gheață, ceea ce ar putea duce la spargerea conductelor”, a explicat Kliciko.

În prezent, peste 4.000 de blocuri din Kiev sunt lipsite de căldură, a menționat, recent, oficialul.

Condițiile dificile afectează profund viața de zi cu zi a locuitorilor. Așa cum a relatat o locuitoare a orașului, Anastasia, pentru The Times, familiile se confruntă cu lipsa încălzirii și a curentului electric.

„Vacanța copiilor a fost prelungită până la 1 februarie, deoarece grădinițele și școlile nu au curent electric. Dormitoarele copiilor noștri sunt complet înghețate, iar noi ne bazăm pe o plită pe gaz în bucătărie pentru a găti”, a spus ea.

În unele locuințe, apa din toalete a înghețat, iar pe ferestre s-au format țurțuri din cauza condensului.

Risc de epidemie

Specialiștii avertizează că, dacă sistemele de canalizare nu vor fi repuse rapid în funcțiune, există riscul izbucnirii unor epidemii.

„Apa este esențială. Dacă rușii continuă să întrerupă alimentarea cu apă într-un oraș atât de mare, riscul unui colaps complet este iminent. Oamenii nu pot spăla, găti sau menține igiena”, a subliniat Taras Zagorodnîi, liderul Grupului Național de Criză.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în seara zilei de 20 ianuarie, peste 1 milion de locuitori din Kiev erau încă fără curent electric. În noaptea precedentă, un atac combinat al forțelor ruse a lăsat jumătate din oraș fără încălzire.

Anterior, Zelenski l-a criticat aspru pe primarul din Kiev, spunând că „e complet nepregătit”.

Bucătării mobile pe stradă

„Nu vorbim despre incendii ca atare, dar ieri premierul Iulia Svirîdenko a anunțat că se creează bucătării mobile. Suntem deja în acest proces, în a găti mâncare caldă pe stradă, când unii oameni nu au încălzire în apartamente timp de aproximativ două săptămâni”, a declarat și Oleg Popenko, expert în domeniul furnizării de servicii de utilități și președinte al Uniunii Consumatorilor de Servicii de Utilități din Ucraina, pentru radiodifuzorul public TSN,

Potrivit lui Popenko, dacă situația se înrăutățește până la punctul în care înghețul distruge masiv comunicațiile din clădirile înalte, repararea acestora va dura de la 6-8 luni până la câțiva ani.

