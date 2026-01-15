Volodimir Zelenki declară stare de urgență energetică și îl critică pe Vitali Kliciko

Atacurile aeriene efectuate de ruși au lăsat mai mult de jumătate de locuințe din Kiev fără curent electric și căldură. În acest context, Volodimir Zelenski a decretat stare de urgență energetică și a criticat aspru administrația capitalei Ucrainei, condusă de primarul Vitali Kliciko, aflat în funcție din iunie 2014.

Potrivit președintelui ucrainean, guvernul a discutat în special situația din orașele Kiev, Odesa, Dnipro, Harkiv și Krivîi Rîh. „Vedem că s-au făcut multe, mai ales în Harkiv, unde autoritățile locale s-au pregătit”, a spus Zelenski într-un videoclip distribuit miercuri seara. „Din păcate, Kievul a făcut mult mai puțin”, a insistat el, adăugând că reparațiile nu progresează suficient de repede în capitala Ucrainei.

Noul ministru al energiei, Denîs Șmîhal, a lăudat la rândul lui administrația din Harkiv și a criticat conducerea Kievului. Capitala „nu a fost deloc pregătită. De aceea trebuie luate măsuri de urgență acum”, a declarat el în fața Radei Supreme, forul legislativ al Ucrainei.

Situația din Kiev va fi gestionată de un „cartier general permanent de coordonare”, supervizat de Denîs Șmîhal. Volodomir Zelenski a ordonat totodată suspendarea restricțiilor de circulație pe timpul nopții în cazurile în care criza generată de temperaturile scăzute și atacurile rusești o impune, notează agenția de presă EFE.

Probleme grave în capitala Ucrainei

Peste 400 de blocuri de locuințe din Kiev încă nu sunt conectate la rețeaua termică în urma atacurilor masive efectuate vineri și luni de Rusia asupra sistemului energetic, într-o perioadă în care temperaturile coboară pe timpul nopții până la minus 17 grade Celsius.

În locuințele și spațiile comerciale unde încălzirea a fost restabilită, furnizarea agentului termic se face în mod redus, din cauza deficitului provocat de atacurile rusești asupra infrastructurilor de gaze.

Autoritățile din Kiev au amenajat 1.200 de puncte unde oamenii pot să vină să-și încarce dispozitivele electronice și să servească băuturi calde. De asemenea, au instalat chiar și generatoare de mare putere pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a blocurilor de locuințe cele mai afectate de întreruperile de curent.

Vitali Kliciko susține că nu a fost sprijinit suficient de guvern

La rândul lui, Kliciko și-a apărat subordonații și a dat vina pe guvern în cea mai dificilă situație pentru Kiev de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

Într-o postare pe Facebook, primarul susține că, în ajunul primului atac masiv al Rusiei asupra Kievului din cursul acestui an, a informat guvernul cu privire la pregătiri și posibilele consecințe ale unor daune grave asupra infrastructurii critice. Cu toate acestea, eforturile nu au fost coordonate la momentul respectiv, scrie Ukrainska Pravda.

„Cu o zi înainte de atacul masiv devastator, m-am întâlnit cu prim-ministrul Ucrainei. I-am transmis toate amenințările și riscurile care ar putea rezulta din daunele grave asupra infrastructurii critice a capitalei. Am raportat despre pregătirea orașului. Am propus înființarea unui centru comun pentru a răspunde unei posibile situații de urgență și pentru a depăși consecințele acesteia”, afirmă Kliciko.

De asemenea, primarul menționează că a avut pentru prima dată o întâlnire de lucru cu prim-ministrul de la lansarea războiului la scară largă. „Ne-au ascultat. Și apoi a venit atacul major asupra capitalei, pe 9 ianuarie”, spune el.

Temeri de noi atacuri rusești pe fondul scăderii temperaturilor până la minus 20 de grade Celsius

„Abia ieri au anunțat crearea unui centru la nivel național. Și apoi au adus în discuție Kievul, cu acuzații nefondate”, subliniază Vitali Kliciko.

Pe fondul unor prognoze de scădere a temperaturilor până la minus 20 grade Celsius în următoarele zile, ucrainenii se tem că Rusia va profita de această situație pentru a le distruge în continuare infrastructura energetică cu noi atacuri aeriene masive.

Conflict latent între Volodimir Zelenski și Vitali Kliciko

Intervenția guvernului în zona de responsabilitate a lui Kliciko face parte dintr-un conflict politic latent între Zelenski și primarul Kievului. Cei doi sunt considerați rivali politici încă de la alegerile prezidențiale din 2019, deși fostul boxer profesionist nu a candidat la scrutinul respectiv.

În pofida armistițiului politic care predomină în Ucraina în contextul agresiunii militare ruse, tensiunile izbucnesc uneori între cei doi politicieni. În octombrie, Zelenski l-a criticat pe Kliciko în urma unei pene uriașe de curent în Kiev. La rândul lui, primarul Kievului l-a acuzat pe șeful statului ucrainean că manifestă o „ură neîntreruptă” față de el, precizează Der Spiegel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE