Întreruperi masive de curent electric, apă și căldură

Rusia a vizat sistematic infrastructura energetică a Ucrainei, în special centralele electrice și rețelele de distribuție. Scopul este de a demoraliza populația, de a perturba viața cotidiană și de a pune presiune pe guvernul ucrainean. Aceste atacuri au dus la întreruperi masive de curent electric, căldură și apă, în special în orașele mari precum Kievul.

Decizia este cu atât mai critică cu cât vine în plină iarnă, când temperaturile scad sub zero grade Celsius. Fără căldură și electricitate, școlile devin inoperabile și periculoase pentru elevi și personal.

„Începând de la 19 ianuarie, şcolile capitalei vor fi închise până la 1 februarie”, a anunţat pe Telegram Kliciko.

Totodată, autoritățile din Kiev au anunţat că instaurează – începând de vineri – măsuri în vederea economisirii electrictăţii, prin reducerea iluminatului public al străzilor la 20% din capacitate.

După vacanţa de la sfârşitul anului, cursurile s-au reluat în şcolile de la Kiev la 12 ianuarie, atât fizic, dar şi online, potrivit autorităţilor locale.

„Stare de urgenţă” în sectorul energetic

Însă recentele atacuri ale Rusiei care au vizat infrastructuri energetice ucrainene au cauzat pagube atât de importante, încât preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat o „stare de urgenţă” în sectorul energetic.

Pe 9 ianuarie, atacuri ruse vizând sistemul enegetic al Kievului au cauzat unele dintre cele mai grave întreruperi ale curentului şi încălzirii de la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei, în februarie 2022.

În ger năprasnic, 6.000 de imobile locuite – adică jumătate din oraş – au rămas fără încălzire. Autorităţile locale acţionează în continuare să repare pagubele.

„Situaţia alimentării cu energie, de care depinde furnizarea serviciilor publice, rămâne foarte dificilă”, a anunţat vineri Vitali Kliciko. El a precizat că aproximativ 100 de imobile locuite nu au în prezent încălzire.

Rusia vrea să transforme Kievul într-un oraș de nelocuit

Prin atacurile aeriene masive efectuate asupa infrastructurii energetice a Kievului, regimul de la Moscova își propune să transforme capitala Ucrainei într-un oraș de nelocuit, relatează ziarul american The New York Times.

Kievul se află în afara razei de acțiune a trupelor rusești, dar în raza de acțiune a dronelor și rachetelor, care sunt lansate aproape zilnic împotriva capitalei Ucrainei.

Atacurile cu drone și rachete au fost intensificate mai ales înainte de sosirea iernii și în cele mai friguroase zile, vizând cu precădere infrastructura energetică.

Pe 8 ianuarie, peste un milion de oameni din regiunea Dnipropetrovsk, Ucraina, au rămas fără apă și încălzire în urma atacurilor rusești cu drone, desfășurate în noaptea de miercuri spre joi, a declarat Oleksiy Kuleba, ministrul restaurării. Temperaturile au scăzut sub zero grade, agravând situația, relatează AFP.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE