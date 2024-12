Clădirea din Moscova, destinată inițial pacienților COVID, va fi folosită „pe viitor” drept centru de reabilitare, unde soldaților ruși răniți li se vor asigura proteze și se va acorda îngrijire psihologică, printre altele, a declarat edilul Moscovei.

El a subliniat că programul de modernizare a celor 570 de clinici continuă la Moscova: „Timpul de așteptare pentru a consulta un medic a fost redus de la 30 la 7 minute”, a transmis agenția TASS.

În discursul său, Sobianin a dezvăluit și că sunt „600.000 de victime ale operațiunilor speciale ce trebuie tratate”.

Afirmația este cu atât mai ciudată cu cât Rusia nu oferă cifre ale victimelor de război. Kremlinul se teme că sentimentul public se va schimba atunci când cetățenii vor afla care este adevărata amploare a costului uman al războiului.

Agenția de presă de stat TASS a schimbat numărul de victime și a vorbit despre „600 de tratamente în noul centru”.

Și activiștii pro-Kremlin susțin că Sobianin a spus că numărul de răniți este „de la 600 la 1.000”.

Înregistrările cu momentul controversat circulă pe X.

🇷🇺 Moscow Mayor Sergey Sobyanin has confirmed injuries to at least 600,000 Russian soldiers. pic.twitter.com/8CupjROdYV