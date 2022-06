Apelul este semnat de reprezentanții Reporteri fără Frontiere (RSF), ActiveWatch, Article 19 Europe, Federația Europeană a Jurnaliştilor (EFJ), OBC Transeuropa (OBCT), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) și Committee to Protect Journalists (CPJ) și este adresat premierului Nicolae Ciucă, ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, procurorului general al României, Gabriela Scutea, procurorului general de pe lângă Curtea de Apel București, Ioan Viorel Cerbu, Avocatului Poporului, Renate Weber, și Inspectorul General al Poliției Române, Chestor de poliție Benone-Marian Matei.

Organizațiile semnatare consideră că ”autoritățile de aplicare a legii par să fi eșuat – conform informațiilor disponibile – în a face progrese semnificative la patru luni după ce Emilia Șercan a devenit ținta hărțuirii și a unei campanii de defăimare prin publicarea fotografiilor sale private și prin presupusa scurgere de elemente cheie ale anchetei penale, amplificând expunerea pozelor sale private”.

Acestea amintesc că în luna aprilie au adresat autorităților române o altă scrisoare deschisă în care au subliniat nevoia de a fi făcută o investigație independentă în acest caz, însă nici răspunsul MAI, nici cel la alerta de pe platforma Consiliului Europei pentru promovarea siguranței jurnaliștilor ”nu au abordat preocupările legitime ale organizaţiilor noastre cu privire la progresul anchetei privind scurgerea”.

Organizațiile noastre constată că autoritățile nu acordă acestei investigații un statut prioritar și nici nu îi alocă resurse suficiente. Scrisoarea deschisă a celor șapte organizații care apără libertatea presei:

Cele șapte organizații atrag atenția asupra faptului că dacă nu va avea loc o anchetă rapidă și independentă, există riscul ca probele să fie alterate, ceea ce ar putea complica desfășurarea corectă a investigației.

Totodată, informațiile publicate la finalul lunii mai despre cum a fost fabricată o probă pentru mușamalizarea acțiunii de kompromat, la două ore după o discuție a Emiliei Șercan cu ministrul de Interne, ”indică o posibilă implicare a poliției în presupusa scurgere din investigația penală asupra infracțiunii”, se mai menționează în scrisoarea deschisă.

Este cu atât mai important să investigăm aceste infracțiuni cu cât vizează în mod specific o jurnalistă care a fost amenințată pentru anchetele ei privind practicarea plagiatului de către șefi ai celor mai înalte instituții ale statului, inclusiv instituții militare de învățământ. Scrisoarea deschisă a celor șapte organizații care apără libertatea presei:

În acest context, semnatarii apelului amintesc că și vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Jourova, a precizat într-un răspuns la o scrisoare a europarlamentarilor cu privire la cazul Emiliei Șercan, că este nevoie ca statele membre UE ”să investigheze și să urmărească penal toate faptele penale comise împotriva jurnaliştilor, fie online, sau offline, într-o manieră imparțială, independentă, eficientă, transparentă și în timp util”.

De altfel, într-un interviu recent pentru Libertatea, Vera Jourova și-a exprimat preocupările ”cu privire la condițiile de muncă din ce în ce mai dificile în care mulți jurnaliști, și în special jurnaliste, trebuie să își desfășoare activitatea”. Aflată în aceste zile la București vicepreședinta Comisiei Europene se va întâlni și cu jurnalista Emilia Șercan.

Șercan a dezvăluit plagiatul premierului Ciucă

La începutul lunii aprilie, jurnalista de investigații a denunțat o acțiune de kompromat la adresa sa, dezvăluind într-un articol în Pressone, că Poliția Română a scurs în presă o captură de ecran care era probă într-un dosar legat de amenințările pe care le-a primit după ce a publicat ancheta în care îl acuza pe premierul Nicolae Ciucă de plagiat în teza de doctorat.

