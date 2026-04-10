Banda, formată în principal din cetățeni români, plasa comenzi online fără să le achite, iar produsele erau ulterior valorificate pe o piață de gros din București.

Modul de operare

Investigația, coordonată de Departamentul de Investigații Criminale Josefstadt și secția de poliție Otto Wagner-Platz, a pornit de la plângerea unei companii păgubite.

Anchetatorii au scos la iveală un mecanism bine pus la punct. Membrii rețelei călătoreau de la București la Viena în grupuri mici, de două-trei persoane.

Ajunși în Austria, închiriau apartamente de vacanță pe care le foloseau concomitent ca locuințe, adrese de livrare și spații de depozitare.

Folosind telefoane mobile cu cartele preplătite, creau adrese de e-mail false de pe care plasau comenzile către diverse companii.

Escrocii comandau bunuri ușor de vândut, precum băuturi spirtoase (șampanie, vin), alimente, cosmetice naturale, îmbrăcăminte, produse energetice și articole pentru sănătate.

Odată expediate de comercianți, pachetele erau redirecționate către diverse puncte de colectare, de unde erau ridicate de membri. Mărfurile neplătite erau apoi trimise direct în România, ajungând pe piața neagră.

Amploarea fraudelor

Analiza celor 13 dispozitive de stocare a datelor confiscate în timpul anchetei a dezvăluit o activitate infracțională intensă, tradusă prin 1.300 de acte de fraudă.

Bilanțul pagubelor arată astfel:

  • 311 companii au fost afectate direct de țepele grupării.
  • Au fost utilizate 48 de adrese de e-mail, 56 de numere de telefon și 11 conturi de utilizator pe platforme de curierat.
  • Polițiștii au identificat 13 scene ale crimei în Viena și alte trei în Germania.

Arestări în flagrant și membri dați în urmărire

Gruparea este formată din zece bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani. Cu excepția unui singur cetățean austriac, toți ceilalți membri sunt români.

Până în prezent, autoritățile au reușit capturarea a trei persoane din această rețea. Doi dintre suspecți au fost prinși în flagrant de polițiști pe 8 octombrie anul trecut, pe strada Eyzinggasse din Viena (cartierul Simmering).

Aceștia aveau asupra lor colete obținute fraudulos și au fost arestați preventiv la ordinul Parchetului din Viena. Un al treilea membru a fost reținut pe teritoriul României.

Ceilalți opt suspecți se sustrag în continuare urmăririi penale, autoritățile austriece presupunând că aceștia se ascund în prezent în București.

