Deși părea o glumă, autoritățile nu au exclus riscul unei situații reale de pericol, astfel că echipajele Poliției Municipiului Craiova au intervenit rapid și au făcut verificări.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că apelul fusese făcut de un copil de 11 ani, din comuna Teslui. Minorul a explicat că a imitat un trend de pe o rețea de socializare, fără ca el sau altcineva să se afle în pericol.

Polițiștii au identificat și reprezentantul legal al copilului, o femeie de 42 de ani din aceeași localitate, care a fost amendată cu 500 de lei.

Totodată, cazul a fost transmis Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru măsurile corespunzătoare.

Autoritățile atrag din nou atenția că apelul la 112 nu este o glumă: mobilizarea resurselor pentru intervenții false poate întârzia ajutorul pentru persoane aflate cu adevărat în pericol.

„Apelurile false la 112 pot însemna vieți pierdute. Facem apel la părinți să își educe copiii în privința utilizării responsabile a numărului unic de urgență”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Conform legii, alertarea falsă a agențiilor de intervenție se sancționează cu amendă între 2.000 și 4.000 de lei sau cu 200–400 de ore de muncă în folosul comunității.

De asemenea, apelarea abuzivă a numărului de urgență poate atrage amenzi între 1.000 și 2.000 de lei sau până la 200 de ore de muncă neremunerată.

