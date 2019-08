A crezut că are pietre la rinichi și a aflat că e însărcinată cu tripleți

Dannette și Austin Glitz, un cuplu din Dakota de Sud, SUA, au avut parte de o surpriză de porporții când femeia a adus pe lume tripleți.

Cei doi sunt căsătoriți de 12 ani și după ce au avut doi copii nu s-au mai gândit că aveau să devină părinți. Cu toate acestea, în data de 10 august, Dannette a adus pe lume tripleți, un băiat și două fete: Blaze, Gypsy și Nikki.

În ziua în care a născut, femeia a mers la spital din cauza unor dureri care, presupunea ea, erau provocate de pietere la rinichi.

„Am început să am dureri și eram convinsă că sunt din cauza pietrelor la rinichi, pentru că am mai avut probleme de acest fel și înainte… Am aflat că urma să nasc și am adus pe lume tripleți. N-am simțit niciun moment că sunt însărcinată, nu am avut stări de greață și nu au fost nici alte semne care să mă facă să bănuiesc asta”, a spus Dannette.

Pentru că au fost luați prin surprindere de venirea pe lume a bebelușilor lor, cei doi soți nu au avut nimic pregătit. Aceștia au fost ajutați de familie și de prieteni cu diverse lucruri pentru micuți, după cum au declarat pentru Kota TV.

FOTO: Facebook